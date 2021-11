Serie A, Sampdoria-Bologna e Udinese-Sassuolo: formazioni, arbitro, orario e dove vedere le partite

Sampdoria-Bologna e Udinese-Sassuolo. Sono queste le partite delle 15 in programma domenica 5 novembre, valide per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che vedono impegnate squadre al momento tra il decimo e il 15esimo posto in classifica: fuori dalla zona retrocessione e tutte lontane dalle coppe. Le cose da sapere.

Sampdoria-Bologna: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

4-4-2 per D’Aversa, che ha il dubbio in difesa tra Colley e Dragusin. Askildsen dovrebbe giocare dall’inizio. In avanti Quagliarella in vantaggio su Gabbiadini per far coppia con Caputo. Mihajlovic, ex calciatore e allenatore blucerchiato, posiziona Medel al centro della difesa. Al suo fianco Soumaoro e Theate. Sulla trequarti Soriano e Barrow, a sostegno dell’unica punta Arnautovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo. All: D’Aversa.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic.

Sampdoria-Bologna sarà diretta da Manganiello. Assistenti Lanotte e Pagnotta, quarto ufficiale Zufferli. Al Var ci sarà Giacomelli, coadiuvato da Giallatini. La partita di Marassi sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Il racconto del match sarà di Gabriele Giustiniani, con il supporto della seconda voce Emanuele Giaccherini.



Udinese-Sassuolo: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Gotti dovrebbe schierare Deulofeu in appoggio a Beto. Dubbi sulle corsie esterne, con Molina insidiata da Soppy e Larsen da Udogie. Out Pussetto per un problema al ginocchio. Dionisi deve fare a meno delle assenze di Lopez (squalificato), Obiang, Ayhan e Djuricic. In attacco, Raspadori in vantaggio su Scamacca.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu; Beto. All: Gotti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All: Dionisi.

Udinese-Sassuolo è stata affidata all’arbitro Dionisi. A coadiuvarlo saranno Lombardi e Mokhtar. Quarto ufficiale Minelli. Al Var Guida, assistito da Carbone. La partita della Dacia Arena verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Telecronaca di Federico Zanon, con Massimo Gobbi al commento tecnico.