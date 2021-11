Serie A, Salernitana-Napoli: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Il Napoli corre forte: 9 vittorie e un pareggio in campionato finora e 28 punti ottenuti in sole dieci gare. Ma il Milan sta tenendo lo stesso ritmo forsennato. E dietro c’è sempre l’Inter che non vuole perdere il treno scudetto. Con un successo a Salerno, il Napoli si porterebbe di nuovo da solo in testa, in attesa del posticipo che vede in campo il Milan. Di fronte la squadra di Colantuono, reduce dal successo all’ultimo secondo con il Venezia, firmato dalla rete al 95esimo di Schiavone. Curiosità: il derby campano torna in Serie A dopo 73 anni gli unici due confronti nel massimo campionato tra le due squadre risalgono alla stagione 1947/48. Finirono entrambi con un pareggio. In generale, invece, l’ultimo precedente è del 2009, vittoria del Napoli sulla Salernitana per 3-0 in Coppa Italia. Calcio d’inizio alle 18.

🎙️Colantuono: “Grande attenzione ai dettagli e spirito di sacrificio”

Le parole del tecnico granata alla vigilia di Salernitana – Napoli 👉 https://t.co/nU4QEacYoC#macteanimo #SalernitanaNapoli #forzagranata pic.twitter.com/MXbNswmzsX — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 30, 2021

Serie A, Salernitana-Napoli: le probabili formazioni

Scelte obbligate a centrocampo per Colantuono, vista l’assenza di entrambi i Coulibaly. I dubbi riguardano soprattutto difesa e attacco. Dietro ballottaggio tra Strandberg e Gagliolo si giocano una maglia. In attacco, posto fisso per Ribery, che dovrebbe assistere Djuric e Bonazzoli, in vantaggio su Gondo e Simy. Nel Napoli, Spalletti deve far fronte alla pesante assenza di Osimhen che non è partito per la trasferta a causa di un risentimento muscolare nell’ultimo allenamento. Al centro dell’attacco lo sostituisce Mertens. A completare il tridente leggero, Insigne e Politano.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Di Tacchio, Obi, Schiavone; Ribery; Djuric, Bonazzoli. All.: Colantuono

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All: Spalletti.

Serie A, Salernitana-Napoli: chi arbitra

La partita dell’Arechi di Salerno sarà arbitrata da Fabbri. Assistenti Tegoni e Vecchi, quarto ufficiale Pezzuto. Al Var ci sarà Banti, affiancato da Alassio.

Serie A, Salernitana-Napoli: dove vedere la partita

La partita dell’undicesimo turno di Serie A tra Salernitana e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Marco Parolo.