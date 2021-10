Serie A, Salernitana-Genoa: orario, formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Un punto nelle prime sei gare per la Salernitana neopromossa dalla B. Cinque punti, invece, per il Genoa, appena ceduto al fondo statunitense 777 Partners: ad accomunare le due squadre che si affrontano all’Arechi sabato 2 ottobre alle 15 c’è la peggiore difesa del campionato (al pari di Cagliari e Spezia), con ben 15 reti subite. Gli unici due precedenti tra Salernitana e Genoa in Serie A sono lontanissimi. Risalgono infatti alla stagione 1947/48, con la squadra di casa sempre vittoriosa, 4-1 in Campania e 3-1 in Liguria.

Salernitana-Genoa, le formazioni

Ultima chiamata per Castori, la cui panchina è (eufemismo) traballante. In caso di sconfitta con il Genoa l’esonero potrebbe diventare realtà: tra i possibili sostituti Liverani, Maran e Iachini. Il tecnico ha un solo modo per renderla più salda, cioè vincere contro il Genoa. Per farlo si affida a Ribery, sulla trequarti a supporto del tandem Djuric-Bonazzoli. In casa rossoblu, Ballardini deve fare ancora a meno di Biraschi, Sturaro e Caicedo, ma può contare su due punti fermi in grande spolvero: Criscito, che ha trovato il gol in tutte le ultime tre gare giocate in campionato, e Destro, quattro reti nelle prime sei giornate.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Jaroszynski; Ribery; Djuric, Bonazzoli.

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Badelj, Touré, Cambiaso; Rovella; Ekuban, Destro.

Salernitana-Genoa, chi arbitra

L’arbitro designato per Salernitana-Genoa è Mariani. Il direttore di gara sarà assistito da Valeriani e Marchi, con Massimi quarto ufficiale. Al Var lo specialista Irrati, coadiuvato da Mondin.

Salernitana-Genoa, dove vedere la partita

La sfida tra Salernitana e Genoa verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca affidata ad Alberto Santi, con l’ex calciatore Emanuele Giaccherini al commento tecnico. Fischio d’inizio alle 15.