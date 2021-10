Serie A, Salernitana-Empoli: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Salernitana-Empoli. È questa la partita che dopo i due anticipi del venerdì apre il sabato di campionato. Il match, valido per la nona giornata della Serie A, andrà in scena allo stadio Arechi alle ore 15. Da una parte i padroni di casa, che hanno appena cambiato allenatore (via Castori, dentro Colantuono), dall’altra gli ospiti toscani, protagonisti di un buon inizio di stagione, ma reduci da due sconfitte consecutive, 2-0 contro la Roma e 1-4 contro l’Atalanta. Curiosità: l’Empoli è una delle sette squadre contro cui la Salernitana è ancora imbattuta in Serie A (ma i precedenti sono appena due, stagione 1998/99, retrocessione per entrambe). Probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Salernitana-Empoli, le probabili formazioni

Al suo esordio sulla panchina granata, Colantuono deve fare i conti con diverse assenze: fuori di due Coulibaly, ma anche Bogdan, Capezzi, Gyomber. Ci sarà però Ribery, l’uomo a cui tutta una città affida le speranze di salvezza. E occhio a Simy, che si è finalmente sbloccato. Al suo fianco giocherà Gondo e in mezzo, attenzione, Obi potrebbe recuperare in extremis. Nell’Empoli, mister Andreazzoli dovrebbe puntare su Pinamonti e Di Francesco in attacco, mentre toccherà a Bajrami il compito di garantire qualità e velocità sulla trequarti. Al centro della difesa Tonelli e Viti, affiancai da Stojanovic e Marchizza.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gagliolo, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Gondo, Simy. All. Colantuono

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

Salernitana-Empoli, chi arbitra

L’arbitro designato per la sfida salvezza tra Salernitana e Empoli è Doveri. Assistenti Lombardo-Moro, quarto ufficiale Marchetti. In sala Var c’è Nasca, coadiuvato davanti al monitor da Paganessi.

Salernitana-Empoli, dove vedere la partita

La partita Salernitana-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca affidata ad Alberto Santi, con commento tecnico dell’ex calciatore Sergio Floccari.