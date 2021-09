Serie A: Roma-Udinese, arbitro, probabili formazioni e dove vedere la partita

Chiuderà la quinta giornata di Serie A il posticipo Roma–Udinese. Giallorossi che vogliono rifarsi dopo la sconfitta contro il Verona, durante la quale a nulla è valso il bellissimo gol di tacco realizzato da Lorenzo Pellegrini. Stesso discorso per i bianconeri di Gotti che puntano ad un risultato positivo per dimenticare il poker incassato dal Napoli (impegnato nella sfida pomeridiana contro la Samp).

Roma-Udinese, dove vedere la partita

L’appuntamento è allo Stadio Olimpico di Roma con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. La partita Roma-Udinese verrà trasmessa da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e in cabina di commento ci sarà l’ex difensore, tra le altre del Parma, Massimo Gobbi.

Roma-Udinese, come giocheranno le squadre

Roma, probabile formazione

Modulo scelto da Mourinho per i giallorossi è il 4-2-3-1 con Zaniolo a riposo in vista del derby. Turnover anche in difesa, dove Smalling affiancherà Mancini. Sulla fascia sinistra Calafiori. A centrocampo inamovibile il tandem Cristante-Veretout, mentre alle spalle di Tammy Abraham dovrebbero esserci dall’inizio Carles Perez, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Udinese, probabile formazione

Torna tra i convocati Udogie, l’esterno classe 2002, aveva rimediato un’elongazione allo psoas in nazionale U21. Gotti, che schiererà la sua Udinese con il 3-5-2, non potrà contare sul solo Nestorovski. All’Olimpico non dovrebbe cambiare l’assetto difensivo dei friulani, mentre sulle fasce potrebbe esserci una sorpresa, con Zeegelaar in vantaggio su Stryger Larsen. A centrocampo pochi dubbi su Arslan, che sarà affiancato da Walace e Makengo. Novità in attacco, con Beto pronto a fare coppia con il Tucu Pereyra.

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Beto.

Roma-Udinese, chi arbitra la partita

A dirigere la partita Roma-Udiese ci sarà Antonio Rapuano (sezione Rimini), coadiuvato da Ranghetti e Scatragli, il quarto uomo sarà Miele, mentre al Var ci sarà Chiffi e all’Avar si posiziona Di Vuolo.