Serie A, Roma-Torino: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

La Roma di Mourinho sembrava, all’inizio, poter lottare per il campionato. Non lo farà, ma comunque lotterà per l’accesso alla prossima Champions League. Nel turno che ha in programma Juventus-Atalanta e Napoli-Lazio, i tre punti sono d’obbligo all’Olimpico. Di fronte il Torino di Juric: dopo anni tribolati, i granata stano vivendo finalmente un campionato tranquillo, mettendo in mostra individualità interessanti, in attesa del Belotti migliore. Nell’ultimo precedente tra le due squadre a Roma, i giallorossi si sono imposti sul Toro per 3-1. Calcio d’inizio alle 18 di domenica 28 novembre. Probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita: le cose da sapere.

Roma-Torino, probabili formazioni

Mourinho deve fare a meno dello squalificato Veretout, ma anche di Cristante e Villar in mezzo al campo. In mediana giocheranno dunque Pellegrini (che dovrebbe stringere i denti nonostante un problema a un ginocchio.) e Darboe. Dietro Kumbulla in vantaggio su Smalling. Nel nuovo modulo del portoghese, le fasce sono affidate a Karsdorp e El Shaarawy. Davanti, Mkhitaryan e Zaniolo dovrebbero agire alle spalle di Abraham. Ma occhio a Shomurodov, che potrebbe scalzare l’italiano. Nel Torino fuori Ansaldi, Rodriguez, Verdi. Pobega con Lukic in mezzo al campo, Bremer guiderà come sempre la difesa. Praet dovrebbe vincere il ballottaggio con Linetty e Aina quello con Vojvoda. Fiducia a Belotti, che ha speso molto contro l’Udinese, senza però segnare.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All: Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Belotti. All: Juric.

Roma-Torino, chi arbitra

L’arbitro del match dell’Olimpico sarà Chiffi. Assistenti Mastrodondato e Pagnotta, quarto ufficiale Camplone. Davanti ai monitor del Var Banti, affiancato da Tolfo.

Roma-Torino, dove vedere la partita

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha i diritti di tutta la Serie A. La telecronaca del match sulla piattaforma di streaming è affidata a Ricky Buscaglia, affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.