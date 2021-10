Serie A, Roma-Napoli: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

La penultima partita della domenica di campionato è il Derby del Sole. Roma e Napoli di fronte all’Olimpico: dopo la disfatta di Conference League in terra norvegese, Mourinho schiererà il suo undici migliore per provare a fermare l’avanzata del Napoli, che in Serie A è capolista a punteggio pieno. Otto vittorie su otto per i partenopei, che vogliono continuare a sognare. I tre punti servirebbero più ai capitolini che ai partenopei, certo. E se alla fine uscisse il pareggio, che manca da ben nove gare tra Roma e Napoli in casa dei giallorossi? Forse non dispiacerebbe a nessuna delle due squadre. Calcio d’inizio alle ore 18, stadio Olimpico. Formazioni, arbitro e dove vedere la partita Roma-Napoli.

Roma-Napoli, le probabili formazioni

Nella Roma linea a quattro con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. In mezzo, bocciato il Villar di coppa tornano Cristante e Veretout. Occhio a Zaniolo, che è recuperato e dovrebbe giocare dal primo minuto. In alternativa c’è il ballottaggio El Shaarawy-Carles Perez. In attacco, Mourinho non rinuncia infine ad Abraham. Nel Napoli gioca Ospina in porta e Spalletti recupera Zielinski: il polacco dovrebbe partire titolare. Intoccabile Osimhen e Insigne certo del posto, il tridente offensivo dovrebbe essere completato da Politano.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All: Mourinho

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti

🎙#Spalletti “La Roma è una squadra forte con un allenatore esperto. Non sarà una gara facile e lo sappiamo. Mourinho è un allenatore che migliora la qualità dei campionati nei quali lavora”#RomaNapoli 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 23, 2021

Roma-Napoli, chi arbitra

La direzione di Roma-Napoli è stata affidata a Massa. Assistenti Vivenzi e Imperiale, quarto ufficiale Irrati. Al Var c’è Di Bello, coadiuvato al monitor da Valeriani.

Roma-Napoli, dove vedere la partita

Il match tra Roma e Napoli verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La telecronaca del Derby del Sole è stata affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.