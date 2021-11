Serie A, Roma-Milan: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

La domenica di campionato si chiude con un partitone o, come si dice ormai, un big match. All’Olimpico scendono in campo i padroni di casa della Roma, che al netto di qualche caduta rovinosa (in Italia e in Europa) è in piena corsa per la prossima Champions League, e il Milan, che invece in questa stagione si batte per un obiettivo ben più importante: la vittoria dello scudetto. I rossoneri sono infatti arrivati a questo turno appaiati al Napoli in testa alla classifica, con ben 28 punti frutto di nove vittorie e un pareggio. Calcio d’inizio ore 20.45. Formazioni, arbitro e dove vedere la partita: le cose da sapere su Roma-Milan.

Roma-Milan, probabili formazioni

Le due squadre si sfidano a specchio, schierate con un identico 4-2-3-1. Nessuna sorpresa tra i padroni di casa, anche perché Mourinho ha dimostrato di non aver grande fiducia nei suoi rincalzi. Abraham unica punta con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti, Cristante e Veretout a comporre il tandem in mediana. Karsdorp e Viña i terzini, Mancini e Ibañez i centrali davanti a Rui Patricio. Nel Milan conferma tra i pali per Tatarusanu, difesa titolare, Tonali al fianco di Kessié e trequarti formata da Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz e Leão.L’unico dubbio riguarda la punta centrale: Ibrahomovic in vantaggio su Giroud.

Roma (4-2-3-1): Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic. All. Pioli

#Halloween may be the scariest night of the year, but we have no fear 👊🔴⚫#RomaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/yuN2NJ6D3L — AC Milan (@acmilan) October 31, 2021

Roma-Milan, chi arbitra

La partita delle ore 20.45 tra Roma e Milan è stata affidata all’arbitro Maresca, che all’Olimpico sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero. Quarto ufficiale Ayroldi. Al Var l’esperto Mazzoleni, affiancato da De Meo.

Roma-Milan, dove vedere la partita

Il big match dell’undicesimo turno di Serie A tra Roma e Milan sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.