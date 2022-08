Serie A, quarta giornata: partite, probabili formazioni e diretta tv

Primo turno infrasettimanale per la Serie A, che stasera 30 agosto torna con la quarta giornata. Per le big del nostro campionato si prospetta un tour de force che le vedrà in campo ogni tre giorni considerando anche gli impegni europei. Si parte alle 18,30, in diretta esclusiva su Dazn, con i campioni d’Italia del Milan in casa del Sassuolo, nello stadio dove tre mesi fa sollevavano il 19esimo Scudetto. Alle 20,45 sarà poi il turno dell’Inter, chiamata a riscattare la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, in casa contro la Cremonese e la Roma, che ospiterà il Monza di Silvio Berlusconi. Anche i match di nerazzurri e giallorossi saranno in diretta solo su Dazn.

LEGGI ANCHE: Juventus, Inter e Roma a rischio sanzioni Uefa per il fair play finanziario

Serie A, quarta giornata: Sassuolo-Milan, i campioni d’Italia sul campo dello scudetto

I ragazzi di Stefano Pioli si presentano al Mapei Stadium da primi della classe, seppur a pari merito con altre squadre, ma con un probabile ampio turnover. I rossoneri saranno infatti in campo per sette volte in 21 giorni, tra cui gli impegni di Champions League contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. In campo dovrebbe rivedersi Simon Kjaer, out dallo scorso anno dopo l’infortunio al ginocchio. Non ci saranno Rebic e Origi, entrambi ai box per guai fisici. Davanti a Maignan dunque il danese assieme a Tomori, con Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra. Pobega dovrebbe rilevare Tonali in mediana accanto a Bennacer, mentre Diaz prenderà il posto di De Kaetelare. Sulla trequarti Leao e Saelemaekers dietro a Giroud.

Il Sassuolo di Dionisi, che ha fin qui totalizzato 4 punti nelle prime tre uscite di Serie A, dovrebbe invece presentare la formazione tipo. Davanti a Consigli ci saranno Erlic e Ferrari, con Toljan a destra e Rogerio sul versante opposto. In mezzo al campo ci sarà Frattesi, quest’anno accerchiato da numerose voci di mercato, con Maxime Lopez e Thorstvedt. Davanti conferma per il neo numero 10 neroverde Berardi, unico reduce del tridente dello scorso anno dopo gli addii di Scamacca e Raspadori. Accanto a lui Kyriakopoulos e l’ex Inter Andrea Pinamonti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Serie A, quarta giornata: Inter-Cremonese, Inzaghi a caccia del riscatto senza Lukaku

Il 3-1 dell’Olimpico brucia ancora, ma per l’Inter non c’è tempo per recriminare. La sfida casalinga contro la Cremonese è l’appuntamento giusto per gettarsi alle spalle la delusione e continuare la marcia in Serie A. Simone Inzaghi però dovrà fare a meno del suo numero 9 Romelu Lukaku, out per un mese a causa di una distrazione ai flessori della coscia destra. Per quanto riguarda la formazione, in porta dovrebbe esserci Handanovic ma non si esclude l’esordio di Onana, arrivato quest’anno dall’Ajax. Difesa a tre consolidata con Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre esterni a tutta fascia saranno Dumfries e Gosens. In mediana Asllani dovrebbe far rifiatare Brozovic al fianco di Barella e Calhanoglu, out contro la Lazio. Davanti Lautaro Martinez con Dzeko, in vantaggio su Correa.

La Cremonese si presenta a San Siro senza il favore dei pronostici. Ancora a caccia del primo punto in Serie A, la formazione di Alvini dovrebbe puntare sulla formazione tipo. Davanti al portiere Radu, ex della partita, ci saranno Aiwu, Bianchetti e Vasquez. A centrocampo, maglie da titolare per Pickel, Escalante e Ascacibar vista l’assenza di Zanimacchia. Sugli esterni ci saranno invece Ghiglione a destra e Valeri a sinistra. Davanti spazio a Okereke e Dessers.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghighlione, Pickel, Escalante, Ascacibar, Valeri; Okereke, Dessers. All. Alvini.

Serie A, quarta giornata: Roma-Monza, Mourinho conferma il tridente

Dopo il primo stop del 2022 in casa della Juventus, la Roma vuole ritornare presto a vincere. All’Olimpico arriverà oggi il Monza di Stroppa, ancora fermo a quota zero in fondo alla classifica di Serie A. José Mourinho dovrebbe confermare il suo tridente d’attacco con tutte le stelle, ma si preannuncia anche un turnover nelle altre zone del campo. Davanti a Rui Patricio spazio ai tre titolari Smalling, Mancini e Ibanez. Sugli esterni di centrocampo dovrebbero rifiatare Spinazzola e Karsdorp, al cui posto ci saranno Zalewski e Celik. In mediana conferma per Matic dopo l’esordio a Torino al fianco di Cristante. Davanti con capitan Pellegrini ci saranno Dybala e Abraham.

A caccia del primo punto del 2022, il Monza di Stroppa ritrova finalmente capitan Pessina. L’ex Atalanta, grande acquisto del mercato di Berlusconi e Galliani, sarà finalmente a disposizione dell’allenatore. In porta ci sarà Di Gregorio, protetto da una linea a tre con Marlon, Marrone e Carlos Augusto. Sugli esterni spazio a a Birindelli e Molina, mentre in mediana oltre all’ex bergamasco ci saranno Sensi e Colpani. In attacco fiducia a Caprari e Petagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari. All. Stroppa.