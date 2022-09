Serie A, per la prima volta un arbitro donna: sarà Maria Sole Ferrieri Caputi

Domenica 2 ottobre sarà una giornata storica per la Seria A. Sassuolo-Salernitana, in programma alle ore 15, sarà diretta per la prima volta da un arbitro donna. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere l’incontro e a dare inizio a quella che rappresenta davvero una sorta di nuova era, avvicinando ancora una volta nel calcio il settore femminile a quello maschile. Maria Sole, che vuole essere chiamata arbitro, scriverà un capitolo nuovo del massimo campionato italiano.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

Nata a Livorno, il 20 novembre 1990, Maria Sole Ferrieri Caputi diventerà il primo arbitro donna della storia della Serie A a meno di due mesi dal suo 32esimo compleanno. Ha debuttato in serie D sette anni fa, a 25, e poi a 30 in C e a 31 in B. Nel dicembre dello scorso anno, inoltre, ha conquistato un altro primato: è stata la prima donna a dirigere un match di Coppa Italia con protagonista una squadra di Serie A. Si trattava del Cagliari, che ha sfidato il Cittadella. Per lei, che vanta 23 gare dirette in C, 3 in B, già quarto ufficiale in Monza-Udinese alla terza giornata, si aspettava soltanto questo ulteriore passo. E inoltre dall’11 al 30 ottobre sarà al Mondiale femminile Under 17 in India.

Ferrieri Caputi dopo la Coppa Italia: «Chiamatemi arbitro»

In una lunga intervista su Corriere della Sera, ripresa anche da Dagospia, Maria Sole Ferrieri Caputi aveva parlato del suo debutto in Coppa Italia. Una gara normale, per l’arbitro: «Un po’ di emozione prima, perché cambia il contorno, ma dentro al campo è tutto uguale. Ci tenevo a fare bene perché sapevo che stavo rappresentando un movimento intero, quello delle donne che arbitrano a tutti i livelli. Io sono solo la punta dell’iceberg di un mondo che sta crescendo». Tra i tanti temi toccati, si è parlato anche dell’appellativo. La direttrice di gara preferisce la parola arbitro ad arbitra: «Personalmente lo preferisco. Come preferisco sindaco a sindaca. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità».