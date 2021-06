Serie A, dall’anno prossimo ipotesi 10 partite in 10 orari diversi

La Serie A tutta di domenica alle 15 non si gioca ormai da tempo, ma dall’anno prossimo la rivoluzione potrebbe essere ancora più radicale: la proposta, fatta dalla Lega calcio per venire incontro alle esigenze di Dazn, è infatti quella di prevedere 10 slot, tra il sabato e il lunedì, per permettere a ogni partita di avere un orario dedicato. Si passerebbe, così, dalle partite tutte allo stesso orario a nessuna in contemporanea. La scelta dovrebbe aiutare la piattaforma, che per tre stagioni dal 2021/22 avrà in esclusiva sette partite su 10 del campionato di Serie A (le altre tre saranno in co-esclusiva su Sky, un ribaltamento storico dei rapporti di forza in Italia), a non subire dei sovraccarichi di utenti che potrebbero rallentarne il funzionamento.

Secondo la Lega, quindi, questo dovrebbe aumentare l’audience televisiva e a beneficiarne sarebbero anche gli sponsor, che avrebbero una maggiore visibilità. Ne trarrebbero vantaggio pure gli utenti, non costretti a scegliere tra le varie opzioni, ma potenzialmente fruitori di tutti i match. Il sabato giocherebbero le squadre impegnate in Champions nella settimana successiva, e verrebbe così definitivamente “consacrato” il Monday Night, la partita del lunedì sera.

Decisione non ancora ufficiale