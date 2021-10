Serie A, Napoli-Torino: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Napoli imbattuto da 12 sfide di campionato contro il Torino, ma soprattutto sempre vincente in questo inizio di Serie A, con sette successi in altrettante gare. Con una vittoria, il Napoli eguaglierebbe la miglior partenza nella sua storia: otto successi di fila nel 2017/18. I partenopei guidati da Luciano Spalletti vogliono continuare a sognare e il modo per farlo è semplice: matare il Toro al Diego Armando Maradona.

Napoli-Torino, probabili formazioni

Spalletti sceglie Politano a destra, nel tridente completato dall’insostituibile Osimhen e Insigne. In mezzo al campo il totem Anguissa, protagonista di uno straordinario avvio di campionato, e spazio a Zielinski, che invece non è apparso brillantissimo. Indisponibili Manolas, Lobotka, Petagna e Ounas. Sul fronte Toro, Juric deve fare a meno di Edera, Kone, Pjaca, Pobega, Praet e Verdi, ma almeno recupera Belotti. Il Gallo, però, almeno all’inizio guarderà il match dalla panchina. In attacco fiducia allora a Sanabria, assistito da Linetty e Brekalo. In mezzo Mandragora, che recenti voci di mercato hanno accostato proprio al Napoli.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Napoli-Torino, chi arbitra

L’arbitro designato per la partita del Diego Armando Mardona è Sacchi, che sarà assistito da Prenna e Zingarelli. Quarto ufficiale Santoro. In sala Var ci sarà Di Bello, coadiuvato davanti ai monitor da Tolfo.

Napoli-Torino, dove vedere la partita

La sfida delle 18 tra Napoli e Torino verrà trasmessa in dirette ed esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La telecronaca sarà affidata a Pieluigi Pardo. Commento tecnico del doppio ex Stefan Schwoch, che da calciatore fu protagonista della promozione dalla B alla A sia con il Napoli che con il Torino, in due stagioni consecutive (biennio 1999/2001).