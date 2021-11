Serie A, Napoli-Lazio: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Dopo la sconfitta rimediata nello scontro diretto contro l’Inter, che di fatto ha riaperto (in ottica interista) il campionato, il Napoli affronta un altro test impegnativo, ospitando allo stadio Diego Armando Maradona la Lazio. Al di là dell’avversario, certamente ostico, la partita dirà molto sulle reali ambizioni dei partenopei, alla prese con gli infortuni di due elementi cardine come Osimhen (starà fuori a lungo) e Anguissa. Probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita, che è in programma alle 20:45 di domenica 28 novembre e chiude il 13esimo turno della Serie A.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

In mezzo al campo, oltre ad Anguissa Spalletti rinuncia anche a Demme, reduce dal Covid. Dovrebbe dunque dare fiducia a Lobotka, affiancato da Fabian Ruiz, anche lui non al massimo. Nemmeno Insigne è al 100 per cento e infatti il capitano è in ballottaggio con Elmas. Sicuri della maglia da titolare Zielinski e Lozano, che agiranno alle spalle di uno tra Petagna e Mertens (favorito l’italiano). Nella Lazio, il super bomber Immobile torna a guidare l’attacco nel tridente con Felipe Anderson e Pedro. A centrocampo qualità assicurata da Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Cataldi in mezzo a loro. Saranno titolari gli ex Reina e Hysaj, che presidieranno rispettivamente pali e corsia sinistra difensiva.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All: Spalletti.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All: Sarri.



Napoli-Lazio, chi arbitra

Il big match della domenica di campionato sarà arbitrato da Orsato. Assistenti Mondin e Ranghetti, quarto ufficiale Cosso. Al Var Di Paolo, coadiuvato da Vivenzi.

Napoli-Lazio, dove vedere la partita

La partita del Maradona tra Napoli e Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha i diritti di tutta la Serie A 2021/22. Telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato dalla “seconda voce” Simone Tiribocchi.