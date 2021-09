Serie A: Napoli-Cagliari, formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Cinque partite, altrettante vittorie, 15 punti in classifica. Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da due 4-0 consecutivi rifilati a Udinese e Sampdoria, vuole continuare a sognare. Nel match che chiude la domenica di campionato, la capolista affronta il Cagliari di un grande ex: Walter Mazzarri, subentrato a Semplici sulla panchina dei sardi. Le cose da sapere sull’incontro in programma al Diego Armando Maradona.

Napoli-Cagliari, le formazioni

Napoli-Cagliari di domenica 26 settembre è la 71esima sfida in Serie A fra le due formazioni: l’ultima vittoria del Cagliari a Napoli è datata 25 settembre 2019, quando la squadra di Maran, grazie ad un goal di Nandez, espugnò l’allora San Paolo. Oggi Napoli-Cagliari è una grande sfida tra bomber: da una parte il nigeriano Osimhen, tirato a lucido dopo una stagione altalenante, dall’altra João Pedro, autore di 4 reti nelle prime 5 giornate. Spalletti, che deve fare a meno degli infortunati Mertens, Rrahmani, Demme, Lobotka e Ghoulam, sceglie Ospina tra i pali, mentre in attacco opta per Politano nel terzetto di trequartisti con Zielinski e Insigne. Nel Cagliari, Mazzarri cerca di dare una scossa allo spogliatoio attraverso un robusto turnover, dopo un avvio di stagione deludente con solamente 2 punti conquistati in cinque match. Ma sempre con il 3-5-2, suo marchio di fabbrica.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Napoli-Cagliari, chi arbitra

Per la partita Napoli-Cagliari è stato designato l’arbitro Piccinini. Gli assistenti sono Vivenzi e Rossi, quarto ufficiale Di Martino. Al Var c’è Massa, coadiuvato da Di Iorio.

Napoli-Cagliari, dove vedere la partita

Napoli-Cagliari, che chiude la domenica di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Alessandro Budel.