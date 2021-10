Serie A, Napoli-Bologna: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Il Milan è da quasi 48 ore da solo in testa alla classifica di Serie A, a quota 28 punti. Il Napoli, che è stato capolista in solitaria praticamente per tutto l’inizio di questa stagione, ha l’occasione di riagganciare i rossoneri stasera: alle ore 20.45 è infatti in programma l’ultimo match della decima giornata di campionato, Napoli-Bologna. Partenopei alla ricerca dei tre punti per riprendere il Milan, ma anche per rispondere a Inter, Roma, Atalanta e per “salutare” la Juventus zoppicante versione 2021/22. «La vittoria del Milan è uno stimolo in più e non una pressione, perché a questo punto della stagione se facciamo bene o male non dipende dai risultati degli avversari ma dalla nostra prestazione. Siamo una squadra forte e dobbiamo affrontare ogni partita con la consapevolezza di poter vincere»: così in conferenza stampa Luciano Spalletti, che non sarà in panchina dopo l’espulsione contro la Roma. Proverà a fargli lo sgambetto Sinisa Mihajlovic, tecnico accostato più volte al Napoli in passato.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Nel Napoli Ospina in porta, Lozano davanti a Politano per il posto di esterno alto destro. A sinistra gioca invece Elman. Spazio a Demme in mezzo, dove riposa Ruiz. Nel Bologna, assente Arnautovic in attacco, accanto a Barrow dovrebbe giocare Orsolini. De Silvestri, Medel e la rivelazione Theate davanti a Skorupski.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Napoli-Bologna, chi arbitra

La partita tra Napoli e Bologna sarà diretta dall’arbitro Serra, affiancato da De Meo e Rossi. Quarto ufficiale Massimi. Al Var ci sarà Mariani, coadiuvato da Lo Cicero.

Napoli-Bologna, dove vedere la partita

Napoli-Bologna sarà visibile in diretta su DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW (oltre che su Sky Go). DAZN ha affidato il racconto della partita a Pierluigi Pardo, affiancato dalla seconda voce Massimo Ambrosini. Su Sky telecronaca di Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani.