Serie A, Milan-Verona: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Si chiude con Milan-Verona il sabato di campionato di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45, allo stadio Meazza di Milano. I rossoneri, con legittime ambizioni di vittoria (del campionato, non solo della partita) si presentano in situazione di emergenza, affidandosi anche alla cabala: in 29 partite casalinghe di Serie A contro l’Hellas, il Milan non ha mai perso, per un bilancio di 16 vittorie e 13 pareggi. Ma il Verona di Igor Tudor è un osso duro: da quando il tecnico croato ha sostituito Eusebio Di Francesco in panchina, i veneti hanno ottenuto due vittorie e altrettanti pareggi.

Milan-Verona, probabili formazioni

Pioli deve fare i conti con l’infermeria piena: sono out Bakayoko, Florenzi, Messias e Plizzari, fuori anche Hernandez e Brahim Diaz per colpa del Covid. Recuperano Calabria e Krunic, in forte dubbio Ibrahimovic, ma in ogni caso se convocato lo svedese partirà dalla panchina. Mirante è stato appena tesserato, però in porta giocherà Tatarusanu. Titolari Maldini e Ballo-Tourè. Ampia scelta a disposizione per Tudor, che deve fare a meno solo di Ilic e Frabotta: in attacco fiducia a Simeone, alle spalle del centravanti argentino agiranno Barak e Caprari.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Milan-Verona, chi arbitra

Per il match delle ore 20.45 tra Milan e Verona è stato designato l’arbitro Prontera. Assistenti Mastrodonato e Lanotte, quarto ufficiale Paterna. Davanti al monitor del Var ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Longo.

Milan-Verona, dove vedere la partita

La sfida Milan-Verona verrà trasmessa in diretta DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN telecronaca di Dario Mastroianni, affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky il racconto del match sarà affidato a Federico Zancan, con Luca Marchegiani come seconda voce.