Serie A, Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna: formazioni, arbitro e dove vedere le partite delle 15

Il Milan capolista, reduce da un match di Champions League memorabile, vuole rialzare subito la testa in campionato, dopo la rocambolesca sconfitta rimediata in quel di Firenze. Il Diavolo è pur sempre capolista, insieme al Napoli, ma da dietro si sta affacciando l’Inter: urgono di nuovo i tre punti. Di fronte il Sassuolo di Dionisi, meno brillante di quello di De Zerbi, ma che ha il vantaggio di giocare con la mente libera. Il 14esimo turno della Serie A ha in programma due partite alle 15. L’altra è Spezia-Bologna. I liguri cercano al Picco punti salvezza, ma l’ottimo Bologna di questa stagione culla, perché no, sogni europei. Potrebbe rivelarsi un match interessante. Formazioni, arbitri designati e dove vedere i match del 28 novembre. Le cose da sapere.

Milan-Sassuolo: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nel Milan Maignan si avvia a grandi passi al rientro e si accomoderà in panchina assieme a Tomori. Rebic ne avrà ancora per un mese, out anche Giroud. In attacco titolare Ibrahimovic, in mezzo Bennacer potrebbe fare coppia con Bakayoko. Nel Sassuolo, Dionisi dovrebbe schierare Berardi, Raspadori e Traoré alle spalle di Scamacca. A sorpresa ci sarà poi Frattesi, prima squalificato per espressioni blasfeme e poi “graziato”.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All: Pioli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Raspadori, Scamacca. All: Dionisi.

Milan-Sassuolo sarà arbitrata da Manganiello, affiancato da Fiore e Raspollini. Quarto uomo Miele G. Al Var Ghersini, coadiuvato da Paganessi. La partita di San Siro sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutta la Serie A 2021/22.

Domenica scenderemo in campo con questa maglia al fianco di @DifferenzaDonna per fare squadra contro la violenza sulle donne! Dopo #SpeziaBologna le maglie saranno acquistabili su @CharityStars e l’intero ricavato sarà devoluto a @DifferenzaDonna #WeForShe pic.twitter.com/9mkl80F45T — Spezia Calcio (@acspezia) November 24, 2021

Spezia-Bologna: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nello difesa dello Spezia rientra dalla squalifica Nikolau. Thiago Motta deve però fare a meno di Gyasi, che era diffidato ed è stato ammonito contro l’Atalanta. Mihajlovic ha praticamente tutti gli uomini a disposizione: per la partita del Picco sono in ballottaggio, sulla destra, Orsolini e Mbaye: il primo è favorito. Alle spalle di Arnautovic giocano Soriano e Barrow.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Salcedo. All: Thiago Motta.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic.

L’arbitro del match del Picco sarà Massimi. Assistenti Di Iorio e Dei Giudici, quarto ufficiale Santoro. Davanti ai monitor del Var Guida, affiancato da Lo Cicero. Spezia-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha i diritti di tutta la Serie A.