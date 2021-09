Serie A: lite Spalletti-Allegri, Gasperini replay sullo smartphone il campionato torna tra le polemiche

Napoli-Juventus, partita delle 18 del sabato di campionato, ha visto la vittoria dei partenopei in rimonta. Bianconeri in vantaggio con Morata, pareggio di Politano e poi sorpasso firmato Koulibaly. A onore del vero, le tre reti del match sono state frutto di tre regali, firmati Manolas, Szczęsny e Kean. Tutto questo in una partita anomala già in partenza, vista l’assenza di numerosi giocatori juventini a causa degli impegni con le rispettive nazionali in Sudamerica. 2-1 ad ogni modo il verdetto del campo, Napoli a 9 in vetta alla classifica a punteggio pieno, Juventus ferma a 1 con già due sconfitte in campionato. A fare notizia è però anche quanto accaduto dopo il triplice fischio: alta tensione tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, che hanno litigato pesantemente nel post partita.

Napoli-Juventus, lite tra Spalletti e Allegri

Come riporta Sky Sport, tutto sarebbe nato da alcune lamentele rivolte da Spalletti al direttore di gara Irrati. Allegri non avrebbe gradito e lo avrebbe fatto presente all’allenatore del Napoli, scatenando così un aspro diverbio. La lite, piuttosto “sonora” per così dire, è stata udita da molte delle persone presenti nella press zone dello stadio Maradona: «Non ve l’aspettavate? Ma nemmeno io me l’aspettavo. Sono andato a salutarlo in panchina all’inizio, l’ho rincorso dentro lo spogliatoio alla fine, ma lui è andato via. Per cui lo volevo salutare ora», ha detto Spalletti in conferenza stampa: «Frizioni? No, no, no. Vi è sembrato male. Nessuna frizione. Io non gli ho detto niente. Ho sempre perso con te, cazzo. Per una volta che vinco mi vieni a fare la morale?». L’attuale allenatore del Napoli e Allegri erano già stati protagonisti di un battibecco nel famoso Inter-Juventus del 2018: «Oh Allegri, o parli più piano o si va via tutti», aveva detto Spalletti al collega durante un’intervista post partita.



Atalanta-Fiorentina, Gasperini e il replay sullo smartphone

Polemiche anche in occasione di Atalanta-Fiorentina, la partita delle 20:45. Durante il primo tempo del match l’arbitro Marini ha giustamente annullato un gol del difensore nerazzurro Djimsiti per fuorigioco di Zapata e poi, sempre con l’ausilio del VAR, ha assegnato un rigore ai viola per fallo di mano di Maehle su un tiro di Vlahovic. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha riguardato le immagini al telefonino proprio davanti alla sua panchina ed è stato ripreso dalle telecamere mentre agitava la mano facendo il segno del “no”. Le reazioni del web non si sono fatte attendere.