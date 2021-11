Serie A, Lazio-Salernitana e Napoli-Verona: formazioni, arbitro e dove vedere le partite delle 18

Il campionato di calcio prosegue alle 18 con due partite: Lazio-Salernitana e Napoli-Verona. Due match che non sono certo scontri diretti, ma interessanti per motivi diversi. Il primo è una sorta di “derby di Lotito”, visto che l’imprenditore è proprietario di entrambi i club (situazione che dovrebbe sanare presto). Il secondo incontro, che mette di fronte due squadre in grande forma, è invece particolarmente caldo a causa delle frizioni tra le due tifoserie. Le cose da sapere.

Lazio-Salernitana: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nella Lazio non ci sarà Lazzari, uscito anzitempo nel match di Europa League di Marsiglia per un problema al polpaccio. Torna Zaccagni, che si accomoda in panchina. Davanti a Reina, ci saranno Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Cataldi in regia, con ai lati Milinkovic e Luis Alberto. In avanti nessun dubbio per Sarri: il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Emergenza a centrocampo per Colantuono, ma almeno Ribery è stato regolarmente convocato e dovrebbe giocare dall’inizio. La Salernitana dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2 con il francese alle spalle di Simy e Bonazzoli.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro. All: Sarri.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Simy, Bonazzoli. All: Colantuono.

Lazio-Salernitana è stata affidata all’arbitro Rapuano. Assistenti Zingarelli e Muto, quarto uomo Miele. Al Var Massa, coadiuvato da Paganessi. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Telecronaca di Riccardo Mancini, con Dario Marcolin seconda voce.

Napoli-Verona: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Spalletti deve sostituire lo squalificato Koulibaly; dovrebbe scegliere Juan Jesus. In attacco solito dubbio Politano-Lozano, con il primo favorito. Osimhen e Insigne hanno recuperato, così come Fabian Ruiz: tutti e tre partiranno dall’inizio. Nell’Hellas Verona, Tudor non può fare a meno del Cholito Simeone in stato di grazia: guiderà lui l’attacco supportato da Barak e Caprari. Veloso in regia, in difesa fiducia a Casale nel pacchetto a tre.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Tudor.



La sfida tra Napoli (con maglia speciale dedicata a Maradona) e Hellas Verona sarà arbitrata da Ayroldi, coadiuvato da Bindoni e Dei Giudici. Quarto ufficiale Marcenaro. Davanti agli schermi del Var Abisso, assistito da Meli. Anche questo match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN: telecronaca di Stefano Borghi, con commento tecnico di Marco Parolo.