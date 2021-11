Serie A, Lazio-Juventus: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Dopo Atalanta-Spezia, il sabato di campionato prosegue con Lazio-Juventus. Maurizio Sarri contro il suo passato, contro l’unica squadra con cui abbia vinto lo scudetto, ma che non lo ha mai “digerito”. Ha la prima occasione per prendersi la rivincita, dopo l’esonero arrivato nel 2020. Dall’altra parte Max Allegri, risultatista per eccellenza, che per continuare la rincorsa alla Champions League deve ottenerlo assolutamente, il risultato da tre punti. Lazio-Juventus, sfida scudetto una ventina di anni fa e oggi, invece, più modestamente match per l’Europa più importante. Probabili formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita: le cose da sapere sul match delle 18.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio-Juventus sarà una sfida segnata da due assenze. Nella Lazio, Sarri deve fare a meno di Immobile, che ha saltato anche gli impegni. Bocciato Muriqi, il tecnico dovrebbe schierare come falso nueve Pedro, che si è allenato in gruppo: allarme rientrato dopo la botta alla caviglia subita in allenamento. Completeranno il tridente Felipe Anderson e Zaccagni. Dietro, assente Marusic (positivo al Covid), Sarri ritrova Lazzari. Nella Juve, Allegri deve fare i conti con l’ennesimo acciacco di Dybala, tornato malconcio dall’Argentina: alla fine non è stato convocato e con ogni probabilità il duo d’attacco sarà formato da Chiesa e Morata. In fascia destra Cuadrado, ballottaggio Rabiot-McKennie per la sinistra. In difesa, Bonucci farà coppia con De Ligt.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata. All. Allegri.

Lazio-Juventus, chi arbitra

Il match tra Lazio e Juventus è stato affidato a Di Bello. Assistenti Bercigli e Berti, quarto uomo Paterna. Al Var ci sarà Banti, affiancato da Bindoni.

Lazio-Juventus, dove vedere la partita

La sfida Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca di Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.