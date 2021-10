Serie A, Lazio-Inter: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Il match più importante del sabato di campionato è senza dubbio Lazio-Inter, calcio d’inizio alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Partita speciale per Simone Inzaghi, che dopo una vita sportiva da biancoceleste per la prima volta affronta la sua ex squadra. La Lazio, reduce dal pesante k.o (3 a 0) al Dall’Ara contro il Bologna, arrivata dopo la vittoria nel derby, vuole rialzare la testa. Di fronte l’Inter, ancora imbattuta in campionato e decisa a rimanere nella scia del Napoli, che in questa Serie A finora ha solo saputo vincere. I capitolini, che hanno vinto solamente due delle ultime dieci partite di A contro l’Inter, “vantano” la peggior difesa delle prime otto (12 gol subiti), mentre i nerazzurri hanno il miglior attacco in assoluto (22 fatti): difficile finisca 0-0.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Sarri, critico nei confronti del calcio moderno (« È uno show, in cui tutti cercano di spremere gli appassionati per fare soldi, non mi appartiene», ha detto), non per questo rinuncerà alla vittoria: dovrà fare a meno di Acerbi ancora squalificato, ma potrà contare sul bomber Immobile. Sul fronte interista, Inzaghi ha a disposizione sia Lautaro che ma dovrebbe farli partire dalla panchina. Titolare ancora Dzeko, che ha segnato sei gol in sette partite di questo campionato. Accanto a lui, se dovesse vincere il ballottaggio con Lautaro, ci sarà Perisic.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic, Dzeko. All. S. Inzaghi

Lazio-Inter, chi arbitra

La sfida tra Lazio e Inter sarà arbitrata da Irrati. Assistenti Perrotti e Palermo, Manganiello quarto uomo. Al Var Mazzoleni, coadiuvato da Preti.

Lazio-Inter, dove vedere la partita

Il big match tra Lazio e Inter sarà trasmesso in esclusiva e in diretta da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini in cabina di commento.