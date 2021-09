Dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato a La Spezia, la Juventus cerca la continuità contro un’altra ligure, la Sampdoria, tra le mura di casa. Calcio d’inizio domenica 26 settembre alle ore 12.30, per la partita tra bianconeri e blucerchiati. Le cose da sapere sul lunch match della sesta giornata della Serie A, che per la Juventus ha un’importanza fondamentale.

Juventus-Sampdoria, le formazioni

Decisivo ma uscito malconcio dalla sfida con lo Spezia, Chiesa parte titolare contro la Sampdoria. Allegri affida così la fascia destra a due ex viola: lui a destra, con Bernardeschi a spingere dalla parte opposta. Dietro a Chiesa come terzino gioca Cuadrado. Davanti coppia Dybala-Morata. In mezzo Locatelli e Bentancur, mentre tra i pali Perin fa riposare Szczesny, comunque in ripresa dopo un inizio di stagione da incubo. Nonostante la pesante sconfitta per 4-0 patita in casa, D’Aversa potrebbe confermare la Sampdoria vista in campo contro il Napoli, occhio però a Ekdal a centrocampo. In avanti ci sono Caputo e Quagliarella, in difesa giocano Yoshida e Colley. Candreva e Damsgaard confermati sulle fasce. Curiosità: la Juventus ha subito gol nelle ultime 19 partite di campionato e solo nel 1955 ha avuto una striscia negativa più lunga in Serie A (21).

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Juventus-Sampdoria, chi arbitra

La sfida tra Juventus e Sampdoria è stata affidata all’arbitro Ayroldi, che all’Allianz Stadium sarà coadiuvato da Di Vuolo e Lombardi, con Camplone quarto ufficiale. In sala Var c’è Orsato, affiancato da Tegoni.

Juventus-Sampdoria, dove vedere la partita

La partita tra bianconeri e blucerchiati sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky. L’emittente satellitare mette a disposizione l’incontro anche sulla piattaforma di streaming NOW.