Serie A, Juventus-Roma: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

È una grande classica del nostro campionato, in passato anche decisiva per l’assegnazione dello scudetto, a chiudere la domenica di campionato. Juventus-Roma, grandi protagonisti in panchina, con Allegri da una parte e Mourinho dall’altra, ma anche in campo, al netto di qualche assenza pesante. Curiosità: solo contro l’Inter (85), la Juventus ha vinto più partite di Serie A che contro la Roma (83), mentre solo contro la Lazio (275) i bianconeri hanno segnato più gol che contro i giallorossi (269). Fischio d’inizio alle 20.45, Allianz Stadium di Torino. Le cose da sapere.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Morata non al massimo, Dybala ancora out, Rabiot fuori perché positivo al Covid, De Ligt non convocato all’ultimo. Non è poco, ma per il resto Max Allegri (al centro del gossip in settimana) ha tutta la rosa a disposizione. E questa volta non dovrebbe risparmiare i sudamericani, come successo contro il Napoli: ormai consueto 4-4-2, con Cuadrado e Bernardeschi sulle fasce, in attacco Chiesa accanto a Kean. Dietro riposa Chiellini. Poche ma pesanti anche le assenza in casa giallorossa: purtroppo per José Mourinho non saranno della partita Abraham e Smalling, oltre al lungodegente Spinazzola. Terzino sinistro dovrebbe giocare Vina, mentre in attacco il terminale offensivo sarà Shomurodov, supportato dalla trequarti Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. All. Allegri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Juventus-Roma, chi arbitra

Per Juventus-Roma è stato designato un arbitro di spessore interazionale, Orsato. Ad affiancare l’arbitro saranno gli assistenti Bindoni e Bresmes. Quarto ufficiale Colombo. In sala Var è pronto Nasca, coadiuvato da Costanzo.

Juventus-Roma, dove vedere la partita

La sfida tra Juventus e Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La telecronaca sarà di Stefano Borghi, con commento tecnico affidato a Francesco Guidolin.