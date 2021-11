Serie A, Juventus-Fiorentina: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Il sabato di campionato prosegue con uno dei match più attesi della dodicesima giornata: Juventus-Fiorentina, in programma alle 15 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri si presentano a questa sfida lontani ben 16 punti dalla vetta della classifica e 3 dai viola, di cui sognano di ingaggiare il bomber Vlahovic. Devono vincere assolutamente per riuscire ad agganciare almeno il treno Champions, proprio quello su cui vorrebbero salire, dopo tanto tempo, i toscani. La Fiorentina, nella sua storia in Serie A, ha vinto 7 volte in 82 confronti disputati a Torino: l’ultimo la scorsa stagione e non è mai riuscita a vincere due gare di fila in trasferta contro i bianconeri. Sarà la volta buona?

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni

Fuori De Sciglio, Kean e Ramsey, per il resto Allegri ha tutta la rosa a disposizione. E dovrebbe scegliere di confermare praticamente in blocco la formazione protagonista in coppa contro lo Zenit San Pietroburgo. Nel 4-4-2 cangiante verso il 4-3-3 del tecnico livornese, maglia da titolare anche per Morata, in gol martedì ma giù di forma nell’ultimo periodo. Dietro gioca De Ligt. Perin in porta. Nella Fiorentina, Italiano deve fare a meno di Gonzalez, che sarà sostituito da Saponara. A centrocampo, Castrovilli dovrebbe partire dalla panchina, spazio a DUncan accanto a Torreira e Bonaventura.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Juventus-Fiorentina, chi arbitra

La partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina è stata affidata a Sozza. Ad assistere il direttore di gara Alassio e Mondin. Quarto ufficiale Massimi. In sala Var Di Paolo, affiancato da Baccini.

Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Sarà Edoardo Testoni a raccontare il match Juventus-Fiorentina, accanto a lui l’ex calciatore Massimo Ambrosini, che ha giocato l’ultima stagione della carriera a Firenze.