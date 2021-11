Serie A, Juventus-Atalanta: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Il big match del sabato di campionato, e probabilmente dell’intero turno di campionato, è Juventus-Atalanta. Una sfida che vale la Champions League e che al momento vede, classifica alla mano, la Dea in una posizione di vantaggio. 25 i punti dei bergamaschi, 21 quelli della Vecchia Signora: se i nerazzurri vincono, scavano un bel solco. Ma non ci riescono a Torino addirittura dal 1989, blitz esterno firmato Caniggia: da allora in 24 partite casalinghe contro l’Atalanta, la Juventus ha messo insieme 18 successi e 6 pareggi. La squadra di Allegri viene da due vittorie in campionato, con zero reti subite contro Fiorentina e Lazio, ma ne ha prese quattro a Londra dal Chelsea: rimane indecifrabile e per questo è difficile fare un pronostico. Calcio d’inizio alle 18. Le cose da sapere.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Allegri recupera Bernardeschi e Chiellini, ma in difesa dovrebbero partire titolari ancora Bonucci e de Ligt. Convocato Dybala: l’argentino dovrebbe fare coppia con Morata in attacco, in un 4-4-2 pronto a trasformarsi in un 4-3-3. Titolare anche Chiesa, sebbene non molto brillante nelle ultime uscite. Alex Sandro titolare a sinistra, torna riserva Pellegrini. Nell’Atalanta, Gasperini punta ancora su Zapata, in grandissima forma. Dietro al colombiano, al coppia formata da Ilicic e Pessina, in vantaggio su Pasalic e Malinovskyi. Sulla fascia destra dovrebbe giocare Zappacosta, che è tornato ad allenarsi. Ancora fuori Gosens.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All: Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Ilicic; Zapata. All: Gasperini.

⚫️ 𝗠 𝗔 𝗧 𝗖 𝗛 𝗗 𝗔 𝗬 🔵 🔥 Big match a Torino!

👊 A crucial fixture in Turin!#JuveAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/i7ShTZcte4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 27, 2021

Juventus-Atalanta, chi arbitra

L’arbitro di Juventus-Atalanta sarà Ayroldi. Assistenti Prenna e Imperiale, quarto ufficiale Marchetti. Al Var Di Bello, coadiuvato da Tegoni.

Juventus-Atalanta, dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha i diritti di tutta la Serie A 2021/22. telecronaca affidata alla voce di Stefano Borghi, con l’ex calciatore Massimo Ambrosini al commento tecnico.