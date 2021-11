Serie A, Inter-Udinese: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Davanti Napoli e Milan corrono. L’Inter vuole rimanere in scia e per farlo deve ottenere i tre punti in casa nel lunch match di domenica 31 ottobre, calcio d’inizio ore 12.30. Anche perché tra una settimana, dopo la Champions League con lo Sheriff Tiraspol, ci sarà il derby di Milano. Avversaria l’Udinese, reduce da quattro pareggi di fila (tra cui quello in casa dell’Atalanta), non è mai facile da battere.

Serie A, Inter-Udinese: le probabili formazioni

I nerazzurri, reduci dal successo esterno contro l’Empoli, schierano una formazione con molti cambi rispetto all’ultima uscita. Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione e si concede parecchio turnover: al centro della difesa giocherà Ranocchia, in fascia destra Dumfries, in attacco spazio a Correa che fa rifiatare il connazionale Lautaro in vista dei prossimi impegni ravvicinati. In campo Calhanoglu e Perisic nel classico 3-5-2 dell’allenatore interista. E c’è anche Vidal. Gotti schiera Becao, Nuytinck e Samir in difesa. A centrocampo sicuri Makengo e Pereyra, mentre rimane il ballottaggio Walace-Arslan: in vantaggio il secondo. In attacco fiducia alla coppia formata da Deulofeu e Beto, ma occhio a Success. Out Pussetto.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All: Inzaghi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Makengo, Pereyra, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu. All: Gotti

Serie A, Inter-Udinese: chi arbitra

La partita del Meazza sarà arbitrata da Sacchi. Assistenti Vivenzi e Rocca, quarto ufficiale Paterna. Al Var ci sarà Di Paolo, affiancato da Bresmes.

Serie A, Inter-Udinese: dove vedere la partita

La partita Inter-Lazio, valida per l’undicesimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN la telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni coadiuvato dall’ex allenatore dei friulani Francesco Guidolin come seconda voce. Su Sky invece racconto della partita di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani al commento tecnico.