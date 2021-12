Serie A, Inter-Spezia e Bologna-Roma, dove vedere le partite delle 18:30: formazioni ufficiali, arbitro

Dopo le quattro partite giocate ieri, la quindicesima giornata di Serie A continua con altrettanti incontri mercoledì 1 dicembre. Alle 18:30 sono in programma Inter-Spezia e Bologna-Roma. Probabili formazioni, gli arbitri designati e dove vedere queste due partite: ecco tutte le cose da sapere.

Inter-Spezia: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Simone Inzaghi lancia Dumfries dal primo minuto, vista l’indisponibilità di Darmian. Out anche Ranocchia: tra i tre di difesa dovrebbe giocare Dimarco. In mezzo, con Barella che riposa, spazio a Vidal. In attacco sarà confermato Correa, questa volta come partner di Lautaro Martinez. Thiago Motta punterà sul consueto 4-3-3: in assenza di Verde, fiducia ad Antiste nel tridente con Nzola e Gyasi. In difesa, Amian favorito su Ferrer. In mezzo al campo ci sono Kovalenko, Sala e Maggiore.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All: Inzaghi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Kiwior, Reca; Maggiore, Sala, S. Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi.

La partita del Meazza sarà arbitrata da Ghersini. Assistenti Marchi e Macaddino, quarto uomo Paterna. Al Var Mazzoleni, coadiuvato da Mondin. Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutti gli incontri dela Serie A nel triennio 2021/24. Telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.



Bologna-Roma: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nel Bologna, Mihajlovic conferma l’undici che ha sconfitto lo Spezia nel weeekend. Linea difensiva a tre con Soumaoro, Medel e Theate davanti a Skorupski, Orsolini e Hickey esterni a centrocampo, in mezzo Dominguez e Svanberg. Barrow e Soriano sulla trequarti, a sostegno di Arnautovic. Nella Roma, Mourinho recupera Veretout, che torna dopo lo stop per squalifica. Ma non c’è Cristante: insieme al francese c’è Diawara. Davanti tandem Abraham-Zaniolo con Mkhitaryan mezzala. Out il “pulillo” del tecnico portoghese Afena-Gyan, positivo al Covid.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All: Mourinho.

La partita del Dall’Ara sarà diretta da Pairetto, assistito da Paganesi e Scarpa, IV uomo Marinelli. Al Var ci sarà invece Di Paolo, coadiuvato da Cecconi. Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni, con Massimo Gobbi al commento tecnico.