Serie A, Inter-Napoli: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Eccolo il big match della tredicesima giornata, piazzato alle ore 18 di domenica. Già notturna, ma senza l’onore, se così si può dire, del posticipo. L’Inter prova ad accorciare sul Napoli, che è arrivato a questo turno di campionato da capolista, forte di dieci vittorie e due pareggi. Qualche curiosità: il Napoli non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Inter (tre sconfitte e un pari), mentre i nerazzurri non hanno ancora vinto in questa Serie A contro squadre che hanno chiuso lo scorso campionato nelle prime sette posizioni. Le due squadre hanno pareggiato l’ultimo match prima delle (deludente) sosta riservata alle nazionali: 1-1 per l’Inter nel derby contro il Milan, identico risultato per il Napoli in quel di Verona contro l’Hellas. Alle 18, per entrambe, scatta la caccia ai tre punti.

Inter-Napoli, probabili formazioni

Nell’Inter, dopo gli acciacchi accusati con la sua Bosnia, stringe i denti Dzeko. Farà di tutto per partire dall’inizio in coppia con Lautaro, ma è in vantaggio Correa (anche Sanchez è out). Recupera Bastoni e gioca come sempre Barella, apparso in affanno con la maglia dell’Italia. Fuori de Vrij, che sarà sostituito da Ranocchia al centro della difesa. Sulla destra più Darmian di Dumfries. Dalle scelte di Inzaghi a quelle dell’ex Spalletti, che al Meazza può schierare il Napoli con la formazione tipo. Ospina confermatissimo tra i pali, in attacco Politano positivo al Covid: era in ballottaggio con Lozano, che dunque guadagna la maglia da titoare.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All: Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti.

Inter-Napoli, chi arbitra

Il big match tra Inter e Napoli è stato affidato a Valeri. Assistenti Preti e Giallatini, quarto uomo Marchetti. Al Var ci sarà Aureliano, affiancato da Longo.

Inter-Napoli, dove vedere la partita

La partita clou Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.