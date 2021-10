Serie A, Inter-Juventus: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Inter-Juventus non è una partita. È La Partita. Anzi, è persino di più: è una guerra santa tra due fedi calcistiche che mai troveranno un punto d’incontro, migliori nemiche da Calciopoli ma pure da prima. In fondo, Inter-Juventus non è mica il Derby d’Italia dal 2006. I nerazzurri campioni in carica, in un Meazza pieno al 75 per centro, ospitano i bianconeri forti di tre punti di vantaggio. Lontana alla vetta, la Juventus può sperare di rientrare nella lotta scudetto solo con la vittoria, che però serve, e tanto, anche all’Inter visto il ritmo imposto dal Napoli in vetta alla classifica. Calcio d’inizio alle 20.45. Formazioni, arbitro e dove vedere la partita.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Skriniar, De Vrij e Bastoni. Da qui non si scappa. Inzaghi ha dei dubbi per la fascia sinistra; ballottaggio Perisic-Dimarco, mentre a destra gioca Darmian. A centrocampo l’unico dubbio riguarda la scelta tra Vidal (ex in rete l’anno scorso) e Calhanoglu. Sul fronte juventino, Allegri potrebbe convocare Dybala, che però al massimo si siederà in panchina. In attacco, nell’ormai consueto 4-4-2 bianconero, ci sono Morata e Chiesa. Assente ancora Rabiot causa Covid, in mezzo Locatelli e Bentancur, confermato Bernardeschi in fascia, mentre accanto a Chiellini dovrebbe giocare De Ligt.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri

Inter-Juventus, chi arbitra

Il Derby d’Italia è stato affidato all’arbitro Mariani, direttore di gara assistito da Meli e Peretti. Quarto ufficiale Ayroldi. Al Var Guida, coadiuvato da Passeri.

Inter-Juventus, dove vedere la partita

La sfida Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, con commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini, ex calciatore milanista che ha vissuto scontri infuocati sia con l’Inter che con la Juventus.