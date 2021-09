Serie A: Inter-Atalanta, formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Inter-Atalanta, in programma alle 18 di sabato 25 settembre, è uno dei match principali del sesto turno di Serie A. Una sfida tutta nerazzurra, tra i campioni d’Italia in carica che puntano al bis e una squadra ormai diventata big del nostro campionato, che con la giusta continuità può davvero pensare allo scudetto. Le cose da sapere sulla partita, decisamente interessante per la vetta della classifica.

Inter-Atalanta, le formazioni

L’Inter arriva alla sfida del Meazza con 13 punti in classifica, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Solo il Napoli a punteggio pieno ha saputo fare meglio. Dieci invece i punti della Dea, che sembra tornata ai suoi abituali livelli dopo una partenza non proprio entusiasmante. L’allenatore dell’Inter Inzaghi conferma il tandem Lautaro-Dzeko in attacco e affida la fascia destra all’olandese Dumfries, mentre dall’altra parte gioca Perisic. In mezzo c’è Barella, che stringe i denti non essendo al massimo per un problema alla coscia. Solito 3-4-2-1 per il tecnico atalantino Gasperini, che opta per Zapata in attacco. Il colombiano sarà supportato da Pessina e Malinovskyi sulla trequarti. Goosens e Zappacosta sulle fasce , De Roon e Freuler centrali di centrocampo a protezione della difesa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.



Inter-Atalanta, chi arbitra

Per Inter-Atalanta è stato designato l’arbitro Maresca, che allo stadio Meazza sarà assistito da Colarossi e Prenna, con Abisso quarto ufficiale. Al Var c’è Aureliano, coadiuvato da Ranghetti.

Inter-Atalanta, dove vedere la partita

Il big match del sabato tra Inter e Atalanta sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, con telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico dell’ex calciatore Dario Marcolin.