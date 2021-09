Serie A: Genoa-Verona, formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Il sabato di campionato si chiude con la partita tra Genoa e Verona. Calcio d’inizio alle ore 20.45, stadio di Marassi. L’incontro, al di là dell’interesse relativo alla classifica, segna l’esordio nel calcio italiano del fondo di investimenti americano 777 Partners, che ha appena rilevato il Grifone da Enrico Preziosi, presidente per 18 lunghi anni, in cui ha esonerato un numero enorme di allenatori. Curiosità: la nuova proprietà a stelle e strisce ha deciso di rendere gratuiti per tutti i tifosi rossoblù i biglietti per la partita. Le cose da sapere sul match.

Genoa-Verona, le formazioni

Il Genoa è imbattuto da sette gare casalinghe in Serie A contro il Verona e l’ambiente rossoblu, in fermento dopo il passaggio di proprietà, spera di festeggiare con una vittoria. Ballardini dovrebbe confermare il 4-2-3-1 provato con la Fiorentina. Tra il Genoa e i tre punti c’è però l’Hellas guidato da Tudor: l’allenatore croato, subentrato a Di Francesco dopo appena tre gare, ha avuto un ottimo impatto con la vittoria per 3-2 contro la Roma e il 2-2 esterno ottenuto a Salerno. Confermato il connazionale Kalinici in attacco, supportato da Barak e Caprari, in mezzo ci sono Tameze e Ilic.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Barak; Kalinic. All. Tudor

Genoa-Verona, chi arbitra

Il match dello stadio Ferraris è stato affidato a Doveri, arbitro che sarà assistito da Carbone e Di Gioia. Quarto uomo Cosso. Al Var ci sarà Mariani, coadiuvato da Galetto.

Genoa-Verona, dove vedere la partita

La sfida Genoa-Verona verrà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky, che la rende disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW.