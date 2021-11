Serie A, Genoa-Roma: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

C’è grande curiosità per l’esordio di Shevchenko sulla panchina del Genoa: l’ex fuoriclasse ucraino, reduce dall’esperienza alla guida della sua nazionale, sostituisce Ballardini. Si troverà di fronte Mourinho, anche lui leggenda milanese, ma sull’altra sponda del Naviglio, dal Milan all’Inter. Le squadre impegnate nel posticipo, entrambe “americane”, stanno vivendo una stagione strana: il Genoa, reduce da un mercato meno bulimico rispetto al passato e fresco di cambio di proprietà, è impanato in zona retrocessione. La Roma, partita fortissimo, si è invece rapidamente afflosciata (una sola vittoria nelle ultime sette partite giocate tra Serie a e Conference League) ed è già fuori dalla lotta scudetto. Le cose da sapere.

Genoa-Roma, probabili formazioni

Shevchenko, che di attaccanti se ne intende, potrebbe dare fiducia a Buksa accanto a Pandev, con Galdames alle spalle dei due: è sempre out il bomber Destro, così come Caicedo. Mancherà pure Criscito, capitano e sempre utile rigorista. In difesa giocherà Masiello, Sturaro nel ruolo di esterno a centrocampo. Mourinho dovrebbe confermare la difesa a tre (Mancini, Kumbulla, Ibanez ), ma a centrocampo deve fare a meno di Cristante e Villar causa Covid. Pellegrini a fianco di Veretout, titolare Zaniolo, El Shaarawy in fascia sinistra e Shomudorov a fare coppia con l’intoccabile Abraham.

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Cambiaso, Badelj, Rovella, Sturaro; Galdames; Pandev, Buksa. All: Shevchenko.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellergini, El Shaarawy; Zaniolo; Shomudorov, Abraham. All: Mourinho.

Genoa-Roma, chi arbitra

La partita tra Genoa e Roma, con calcio d’inizio alle 20:45, sarà arbitrata da Irrati. Assistenti Tegoni e Di Gioia, quarto ufficiale Manganiello. Al Var Pairetto, coadiuvato da Alassio.

Genoa-Roma, dove vedere la partita

Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato dalla “seconda voce” Simone Tiribocchi.