Sono tre le partite di Serie A in programma oggi alle ore 15. Si tratta di Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Salernitana, Empoli-Bologna. Nessun big match, vero, ma tre incontri da seguire con grande interesse. I fantacalcisti potranno confermare. Le cose da sapere.

Serie A, Udinese-Fiorentina: formazioni e arbitro

Nonostante la sconfitta patita all’Olimpico contro la Roma, il tecnico Gotti dovrebbe dare continuità al 3-5-2 della sua Udinese. Per quanto riguarda la Fiorentina, out per squalifica Nico Gonzalez, l’allenatore Italiano opta per il tridente formato da Callejon, Vlahovic e Sottil.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

L’arbitro di Udinese-Fiorentina è Ghersini, assistenti Bresmes e Avalos, quarto uomo Colombo. In sala Var c’è Pairetto, affiancato da Tolfo. La partita tra bianconeri e viola sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN.

Serie A, Sassuolo-Salernitana: formazioni e arbitro

Sfida inedita in Serie A quella tra Sassuolo e Salernitana, che si sono incontrate in tutto cinque volte tra Serie B e Coppa Italia. Negli emiliani si avvicina l’esordio del brasiliano Matheus Enrique, che però non avverrà dal primo minuto della gara. Nel Sassuolo, sulla trequarti giocano Berardi, Djurici e Boga a supporto di Raspadori. Nella Salernitana, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, Ribery giostra alla spalle delle coppia Gondo-Djuric.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Gondo, Djuric.

Sassuolo-Salernitana sarà diretta da Giuia. Assistenti Rossi e Mastrodonato, quarto uomo Abbattista. Al Var c’è Mazzoleni, coadiuvato da Volpi. La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN.

Serie A, Empoli-Bologna: formazioni e arbitro

Empoli e Bologna si sono affrontate in 14 occasioni in Serie A: bilancio perfettamente in equilibrio con quattro vittorie per parte e sei pareggi. Sei, come i punti dei toscani tutti ottenuti in trasferta, mentre gli emiliani ne hanno già otto.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Henderson, Ricci, Haas; Bajrami; Mancuso, Pinamonti. All. Andreazzoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

L’arbitro di Empoli-Bologna è Giacomelli, assistenti Passeri e Sechi, quarto uomo Minelli. In sala Var Mariani, insieme a Marchetti. Anche questa partita viene trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN.