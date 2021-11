Serie A, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Sassuolo-Empoli: formazioni, arbitro e dove vedere le partite

Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Sassuolo-Empoli. Sono queste le partite valide per l’’undicesimo turno di Serie A in programma domenica 31 ottobre alle 15. Sfide sospese tra sogni europei e speranze di salvezza, interessanti per i tifosi dei club in campo e per gli appassionati di Fantacalcio. Ecco le probabili formazioni, gli arbitri designati e dove vedere queste tre partite.

Serie A, Fiorentina-Spezia: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Fiorentina (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara. All:Italiano

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Colley, Verde, Gyasi; Nzola. All: Thiago Motta

Fiorentina-Spezia sarà arbitrata da Giua. Assistenti Di Gioia e Capaldo, quarto uomo Meraviglia. Al Var ci sarà Chiffi, coadiuvato da Volpi.



La partita Fiorentina-Spezia, valida per l’undicesimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22.Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Alessandro Budel.

Serie A, Genoa-Venezia: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Pandev, Ekuban; Destro. All: Ballardini

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Henry, Okereke. All: Zanetti

Genoa-Venezia è stata affidata a Mariani. Assistenti Lombardo e Cecconi, quarto ufficiale Piccinini. In sala Var Pairetto, affiancato da Paganessi.

La sfida tra Genoa e Venezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. A raccontare il match di Marassi sarà Alberto Santi, con Sergio Floccari seconda voce.

Serie A, Sassuolo-Empoli: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All: Dionisi

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All: Andreazzoli

Per la partita delle 15 tra Sassuolo-Empoli è stato designato l’arbitro Massimi. Ad affiancare il direttore di gara Macaddino e Marchi, quarto ufficiale Marchetti. Al Var Orsato, coadiuvato da Di Iorio.

Sassuolo-Empoli sarà visibili in diretta sulla piattaforma di streaming DAZN. Telecronaca di Federico Zanon, con commento tecnico di Stefan Schwoch.