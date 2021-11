Serie A, Fiorentina-Milan: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Milan di Stefano Pioli nella partita che chiude il sabato della tredicesima giornata di Serie A. Viola settima in classifica, con 18 punti e in testa il sogno Champions League, mentre il Diavolo ancora imbattuto guarda tutti (tranne il Napoli) dall’alto dei suoi 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi. Negli 81 confronti disputati in casa della Fiorentina in Serie A, il Milan è in vantaggio con 31 vittorie, 26 sconfitte e 24 pareggi: la squadra di casa, in particolare non batte i rossoneri al Franchi dal 23 agosto 2015. Formazioni, arbitro e dove vedere la partita che inizia alle 20:45.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Diverse assenze importanti per Italiano, soprattutto nel reparto difensivo. Mancheranno gli squalificati Martínez Quarta e Milenkovic, in più Nastasic è out per infortunio. In porta torna Dragowski, che sarà protetto dai centrali Venuti e Igor, con Odriozola e Biraghi che agiranno da terzini. Centrocampo di qualità con Torreira, Bonaventura e Castrovilli. In attacco, Vlahovic sarà assistito da Callejon e Saponara. Sempre fuori Maignan, Pioli si affida ancora a Tatarusanu per la porta. Out Calabria e Romagnoli, così come Rebic: spazio per Kalulu e, davanti, per Leao. Titolari anche Tonali e Giroud.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Saponara. All: Italiano.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leao; Giroud. All: Pioli.

Fiorentina-Milan, chi arbitra

Per la partita Fiorentina-Milan è stato designato Guida. Gli assistenti saranno Tolfo e Vono. Quarto ufficiale Piccinini. Davanti ai monitor del Var Massa, affiancato da Ranghetti.

Fiorentina-Milan, dove vedere la partita

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN telecronaca di Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Su Sky, invece, il racconto del match è affidato a Andrea Marinozzi, che sarà affiancato dalla “seconda voce” Luca Marchegiani.