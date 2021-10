Serie A, Fiorentina-Cagliari e Verona-Lazio: formazioni, arbitro e dove vedere le partite delle 15

Fiorentina-Cagliari e Verona-Lazio: sono queste le partite in programma alle ore 15 di domenica 24 ottobre, valide per la nona giornata di campionato. Due sfide interessanti e non solo per motivi di Fantacalcio. Dalle probabili formazioni agli arbitri designati, fino alle modalità per assistere alle dirette, ecco le cose da sapere sulle due partite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cagliari Calcio (@cagliaricalcio)

Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Castrovilli ha lavorato in gruppo, ma al massimo andrà in panchina. Ballottaggio Pulgar-Torreira per il posto da regista, con il secondo in vantaggio. In attacco Sottil è fuori per squalifica: Italiano verso il tridente composto da Callejon, Vlahovic e Gonzalez. Mazzarri punta forte su Lykogiannis, mentre sulla fascia opposta c’è Nandez. In attacco coppia Keita-Joao Pedro, dietro con Godin fuori giocano Carboni e Ceppitelli.

Fiorentina (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Carboni, Ceppitelli, Zappa; Nandez, Strootman, Marin, Lykogiannis; Keita, João Pedro. All: Mazzarri

L’arbitro di Fiorentina-Cagliari sarà Rapuano. Assistenti Baccini e Marchi, quarto ufficiale Miele G. Al Var ci sarà Bani, coadiuvato davanti al monitor da De Meo. La partita sarà trasmessa in dirette e in esclusiva da DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.



Verona-Lazio: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nell’Hellas in mediana confermato Veloso. Punti fermi anche i due trequartisti Caprari e Barak, a supporto della punta che dovrebbe essere Simeone. Dalla scelte di Tudor a quelle di Sarri, che in difesa deve fare i conti con la contemporanea assenza degli squalificati Acerbi e Luis Felipe. Fiducia a Patric e Radu. A centrocampo Basic titolare, Luis Alberto fuori.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Tudor

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Basic; F. Anderson, Immobile, Pedro. All: Sarri.

Per il match tra Hellas Verona e Lazio è stato designato Piccinini. Ad assisterlo Tolfo e Vono, quarto ufficiale Baroni. Al Var Pairetto, affiancato da Cecconi. La sfida tra Hellas Verona e Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Telecronaca di Riccardo Mancini, Alessandro Budel seconda voce.