Il big match di questa domenica di campionato è senza dubbio il derby tra Lazio e Roma, in programma allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle 18. Una partita che non può mai essere banale, figuriamoci quest’anno: Mourinho e Sarri in panchina, giallorossi seriamente candidati allo scudetti, biancocelesti decisi a tornare in Champions League. Le cose da sapere su Lazio-Roma.

Lazio-Roma, le formazioni

Lazio-Roma in programma questa domenica è il 155esimo derby della Capitale in Serie A: il bilancio sorride nettamente ai giallorossi con 55 vittorie a fronte delle 39 biancocelesti, 60 i pareggi fino a questo momento. Dopo un ottimo avvio, la Lazio si è un po’ persa conquistando appena due punti tra Milan, Cagliari e Torino: Sarri vuole ricominciare a correre e in questo match importantissimo può schierare la formazione tipo, con Reina in porta, Acerbi a guidare la difesa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto in mezzo, Pedro e Felipe Anderson ai fianchi di Immobile. Nella Roma, Mourinho deve fare a meno del suo giocatore più in forma, lo squalificato Pellegrini (espulso contro l’Udinese). Negli undici titolari lo sostituisce El Shaarawy, che però partirà da sinistra. I due di centrocampo sono Cristante e Veretout, cardini della squadra messa in campo dallo Special One, che come terzino sinistro sceglie Calafiori.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

Lazio-Roma, chi arbitra

A dirigere il delicato derby tra Lazio e Roma sarà l’arbitro Guida, assistito da Meli e Peretti. Quarto ufficiale Di Bello. Davanti ai monitor del Var lo specialista Irrati, coadiuvato da Longo.

Lazio-Roma, dove vedere la partita

Il derby Lazio-Roma verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN. Il telecronista della partita più attesa della domenica sarà Pierluigi Pardo, al suo fianco per il commento tecnico Massimo Ambrosini.