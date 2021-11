Serie A, Milan-Inter: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

La giornata di campionato si chiude con il big match Milan-Inter. Una delle partite che hanno scritto la storia del football, non solo italiano ma mondiale. Snoccioliamo allora qualche curiosità sul Derby della Madonnina: il recordman assoluto di presenze è il direttore dell’area tecnica del Milan Maldini, sceso in campo 56 volte. Il vicepresidente interista Zanetti, con 47 derby, domina tra i nerazzurri. Ibrahimovic, che questo derby lo gioca, è il calciatore più vecchio ad aver segnato nella stracittadina milanese (a 39 anni e 115 giorni). Suo il primato di reti segnate tra i calciatori in attività, ben 10, mentre il miglior cannoniere in assoluto è Shevchenko (14 reti), pronto a sostituire Ballardini come allenatore del Genoa. Milan capolista determinato a trovare l’allungo in classifica sui “cugini” dell’Inter, che hanno in testa i tre punti, necessari per la rimonta. Appuntamento a San Siro, o meglio alla Scala del Calcio, calcio d’inizio 20.45.

Milan-Inter, probabili formazioni

Il Milan propone Ibrahimovic come prima punta, con Leao, Krunic e Saelemaekers a comporre il tridente sulla trequarti. Pioli deve fare a meno dello squalificato Theo Hernandez, che sostituisce con Ballo-Touré. A centrocampo conferma per Tonali insieme a Kessie. Nell’Inter nessun dubbio per Inzaghi, che propone la formazione tipo: Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, esterni gli affidabili Perisic e Darmian, in mezzo Brozovic, Calhanoglu e Barella fresco di rinnovo.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

Milan-Inter, chi arbitra

La partitissima della dodicesima giornata è stata affidata a Doveri. Ad assistere il direttore di gara Passeri e Costanzo, con Pezzuto quarto uomo. Al Var lo specialista Irrati, affiancato da Vivenzi.

Milan-Inter, dove vedere la partita

La sfida Milan-Inter sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca di Pierluigi Pardo, seconda voce Francesco Guidolin.