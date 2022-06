Serie A, un mese al mercato estivo: scatta il valzer delle punte

Il valzer delle punte è un classico del calciomercato. La Serie A si è chiusa da pochi giorni e già le big del campionato italiano pensano a come rinforzare gli organici per dare la caccia al Milan, a cui scucire lo scudetto appena vinto dal petto. E sono proprio gli attaccanti i pezzi pregiati della sessione estiva, capaci di segnare gol pesanti e regalare punti d’oro durante tutto l’anno. A un mese dal via ufficiale delle trattative, sono già tanti gli accordi in procinto di chiudersi, ma anche le incognite relative a mancati rinnovi contrattuali e a cambi di maglia che, solo qualche mese fa, sembravano impossibili.

Milan, colpo Origi: ora bisogna tenere i gioielli

Vincere non è mai facile, ma confermarsi è ancora più complicato. Così il Milan, fresco di scudetto, dovrà capire cosa vuole fare da grande. Lo farà con una nuova dirigenza, perché RedBird Capital Partners, fondo statunitense di Gerry Cardinale, ha acquistato appena due giorni fa per 1,3 miliardi di euro un pacchetto di maggioranza della società dal Fondo Elliott, a cui resta una quota di circa il 30 per cento. Nuovi capitali da investire e nuovi progetti per alzare ancora l’asticella? Bisognerà capire questo: RedBird vede o rilancia? In entrambi i casi il mercato del Milan passa da due binari differenti. Il primo è il più importante e riguarda i gioielli che i rossoneri hanno già in casa. Su tutti, è il portoghese Rafael Leao ad avere gli occhi di mezza Europa puntati addosso. E tra le sirene intorno al (quasi) 23enne attaccante quella a suonare più forte proviene da Madrid, sponda Real. La società ha già contattato il procuratore dell’ex Sporting Lisbona e Lille per proporre un rinnovo a cifre importanti e con un serio aumento della clausola rescissoria – forse a quasi 200 milioni. E occhio a Theo Hernandez, altro pezzo pregiato rossonero. In avanti, intanto, arriverà il 27enne belga Divock Origi, a costo zero dal Liverpool. Un vero colpo, perché la punta potrebbe garantire quei gol che non sempre Ibrahimovic e Giroud, soprattutto a causa dell’età, sono riusciti a segnare. Servirà un colpo anche a centrocampo, dove a salutare – in scadenza di contratto – sarà Frank Kessie.

Inter, i tifosi ora sognano l’arrivo di Dybala e Lukaku

Se c’è una formazione che “rischia” di stravolgere l’attacco è l’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno disputato un’ottima stagione, ma non è bastato a conquistare lo scudetto. I tifosi interisti, che comunque hanno festeggiato una nuova Coppa Italia messa in bacheca (battendo in finale la Juventus), sognano adesso l’arrivo di un partner di alto profilo da porre al fianco di Lautaro Martinez. Il Toro, alla sua miglior stagione in nerazzurro, potrebbe trovarsi nello spogliatoio insieme a Paulo Dybala, compagno di nazionale e ormai ex numero 10 proprio della Juventus. L’ex Palermo non rinnoverà il contratto e su di lui è forte il pressing di Beppe Marotta, che da dirigente ha già avuto a che fare con Dybala in bianconero. Ma al sogno argentino si affianca un possibile grande ritorno che fa brillare gli occhi ai fan: quello di Romelu Lukaku. Il gigante belga non ha convinto al Chelsea, dove ha vissuto una stagione di alti e bassi a livello sia di rendimento sia di umore personale. Lui vorrebbe tornare a Milano, l’Inter avrà le risorse per calare la coppia d’assi? Con Dybala, Lukaku, Lautaro e Dzeko, l’attacco sarebbe di altissimo livello. A fare spazio sarà l’esterno Ivan Perisic, ai saluti e già accordatosi con il Tottenham dell’ex tecnico interista Antonio Conte. Rischiosi gli altri addii: il mercato estero chiama i difensori De Vrij e soprattutto Bastoni, ma in caso di cessione arriverebbe Bremer dal Torino. Probabile che lasci Milano, infine, Alexis Sanchez.

Juve, tutto da rifare: chi al fianco di Vlahovic?

Tra le tre grandi formazioni storiche del calcio italiano, l’unica a dover rifondare è la Juventus. Per la prima volta dopo oltre dieci anni i bianconeri hanno chiuso la stagione senza alcun trofeo in bacheca. Una delusione grande, troppo. Così si ripartirà da Max Allegri, ma anche dagli addii certi di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi e quello più che probabile di Alvaro Morata. I primi due non rinnoveranno i rispettivi contratti e le strade li porteranno con ogni probabilità all’Inter e al Napoli. Lo spagnolo, invece, non dovrebbe essere riscattato a causa delle cifre troppo alte pretese dall’Atletico Madrid e di un rendimento non esattamente esaltante. Tutto il peso dell’attacco si reggerà su Duvan Vlahovic e su Federico Chiesa, al rientro dopo il grave infortunio. Basteranno? Ovviamente no per una squadra che sarà impegnata tra campionato e Champions League. Per il salto di qualità i nomi sono addirittura 3. Uno è Angel Di Maria, che nonostante l’età garantirebbe alla Juventus qualità, fantasia, gol ed esperienza, arrivando per di più da svincolato. Il 34enne sembra ormai a un passo e rappresenterebbe uno dei due colpi a costo zero dell’estate bianconera. L’altro è Paul Pogba, un ritorno a centrocampo di altissimo livello, ma che poco ha a che fare con il reparto avanzato. Lì gli altri due possibili innesti provengono dalla Serie A. Il giovane Giacomo Raspadori dal Sassuolo, 22enne con all’attivo un Europeo vinto con la nazionale italiana e 10 gol in Serie A nell’ultima stagione. E l’usato garantito Luis Muriel, che di anni ne ha 31 e a Torino arriverebbe dall’Atalanta, dove di reti ne ha segnate 49 in 97 partite (la Dea per sostituirlo pensa a Giovanni Simeone). Il sogno vero, però, è Nicolò Zaniolo, sebbene la trattativa con la Roma sia molto complicata.

Il Napoli tra l’assalto straniero a Osimhen e le parole di De Laurentis

La «vile moneta». Sono queste due parole a regolare il mercato del Napoli, che quest’anno ha accerazzato l’idea di vincere lo scudetto, almeno nella prima metà di stagione. Ma l’estate 2022 rischia di essere molto calda per i partenopei, già alle prese con il clamoroso addio di Lorenzo Insigne, accordatosi a gennaio con il Toronto FC. Sarà sostituito dal talento georgiano di soli 21 anni Khvicha Kvaratskhelia, annunciato già nelle scorse settimane. L’attacco, però, è proprio il comparto che potrebbe subire maggiori modifiche, perché il centravanti Victor Osimhen rischia di partire in caso di offerte dalla Premier League. Gli occhi puntati sul gigante africano sono molti, ma la cifra è alta: 100 milioni di euro. Un bel bottino da spendere e investire, in caso di addio. Il 23enne nigeriano, però, è un pezzo pregiato della squadra e non sarà semplice sostituirlo. Si pensa a Gianluca Scamacca dal Sassuolo, dopo che si sono raffreddato per lui le piste verso Milano, sponda Inter, e Torino, con la Juventus a optare più per Raspadori. Ma un altro addio potrebbe essere quello di Dries “Ciro” Mertens, oltre che del difensore centrale Kalidou Koulibaly. Un affare su cui si è espresso il presidente De Laurentis: «Scelgano, o Napoli o la vile moneta». E anche qui i sostituti già ci sarebbero. Uno è un arrivo certo, il difensore del Getafe Mathías Olivera, anch’esso già annunciato a gennaio. Per sostituire il belga, invece, si pensa a Federico Bernadeschi, che si svincolerà dalla Juventus.

La Roma in pieno valzer: sogno Dybala se parte Zaniolo

A sparigliare le carte potrebbe essere la Roma. La vittoria della Conference League ha fatto esaltare il presidente Thomas Daniel Friedkin, che ora potrebbe addirittura rilanciare. L’imprenditore statunitense, uno degli uomini più ricchi al mondo e con un patrimonio stimato di oltre 4 miliardi di dollari, ha conquistato il primo trofeo da quando ha acquistato la società capitolina, oltre che il primo della storia dei giallorossi fuori dai confini italiani. E così i tifosi non possono far altro che sognare altri colpi per puntellare una rosa che, con qualche innesto e con l’attenta guida di Josè Mourinho, potrebbe puntare ancora più in alto. Il pensiero fisso negli ultimi giorni è Paulo Dybala, tanto da scomodare anche Francesco Totti, disposto a parlarci personalmente e a cedergli la maglia numero 10. La trattiva è difficile ma l’eventuale arrivo di Lukaku all’Inter potrebbe spingere l’argentino verso la capitale, se i nerazzurri dovessero decidere di evitare altri esborsi economici pesanti. Dybala arriverebbe anche per sostituire, in caso di addio, Nicolò Zaniolo. La Juventus punta forte sul gioiello giallorosso e della nazionale italiana, ma la trattativa è complicata e Friedkin pensa più al rinnovo dei suoi pezzi pregiati che alla cessione. Potrebbe profilarsi un clamoroso tridente con Zaniolo e Dybala ai lati di Tammy Abraham? La risposta è sì, la possibilità c’è. Le prossime settimane saranno decisive e l’effetto domino quasi inevitabile.