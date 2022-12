Serie A, i debiti non saranno rateizzati: il ministro Abodi parla di «calcio come imprese»

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha risposto al Question Time della Camera alle domande di alcuni deputati sull’eventuale rateizzazione dei debiti fiscali che alcune società devono allo Stato entro il prossimo 22 dicembre. Una prospettiva di cui si è parlato nelle scorse ore che ora il ministro boccia. Abodi spiega che «ci sono molte società di calcio che pagano tutto in regola, magari rinunciando ad acquistare un giocatore in meno, altre no. Il modello da seguire sono le prime e farò in modo finché potrò di far passare questo concetto». E per questo motivo la posizione del governo è chiara: secco no «a norme ad hoc per le società sportive e di Serie A in particolare. Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a disposizione strumenti esclusivi. L’opinione pubblica non capirebbe».

Abodi: «Calcio come imprese»

Abodi ha spiegato di essere felice di poter «definitivamente di chiarire una posizione che ho già espresso in Commissione Cultura riunite e confermata dal deposito del parere negativo, avvenuto in giornata, sull’emendamento proposto». La sua risposta è chiara: «siamo contrari, perché riteniamo che il sistema sportivo, all’interno del settore sportivo quello calcistico e all’interno di quello calcistico il massimo livello professionistico, possano e debbano trovare soddisfazione delle loro esigenze all’interno del corpo normativo e con parità di trattamento e condizione rispetto al sistema delle imprese».

Abodi parla della Juventus

Abodi ha poi sottolineato come all’interno del governo si sia tutti sulla stessa posizione, prima di spostare l’argomento sull’indagine che riguarda la Juventus: «Mi trovo in mezzo tra la Procura e la Procura federale. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no. Però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere. È successo a tante squadre, il Napoli, il Palermo e alla Juventus stessa che è andata in Serie B. A costo di essere giudicato un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità».