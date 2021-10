Serie A, Cagliari-Sampdoria: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

È Cagliari-Sampdoria il lunch match di domenica 17 ottobre. I sardi, ultimi in classifica e protagonista di un avvio horror (tre pareggi e quattro sconfitte), cercano già disperatamente la prima affermazione stagionale. Di fronte i blucerchiati, più tranquilli (ma non troppo) grazie ai sei punti racimolati nelle prime sette gare della Serie A. Le due squadre si sono affrontate 35 volte in Sardegna nella storia della massima serie: il bilancio è nettamente favorevole ai rossoblù con 19 successi. 12 pareggi, appena 4 affermazioni doriane. L’ultima è lontana ben 14 anni. Calcio d’inizio alle ore 12.30.

Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni

Subentrato in corsa, Walter Mazzarri deve risollevare il Cagliari, ma riavrà solo all’ultimo, dopo gli impegni con l’Uruguay, i nazionali Caceres, Godin, Nandez e Pereiro. In attacco è molto probabile la riproposizione del tandem composto da Keita e João Pedro. Roberto D’Aversa si affiderà al 4-4-2, con in campo gli esperti Ekdal (un ex), Candreva, Caputo e Quagliarella: se quest’ultimo dovesse trovare la rete, supererebbe Giampiero Boniperti portandosi al 13esimo posto in solitaria nella classifica all-time dei bomber di A. L’attaccante è andato a segno in 17 stagioni consecutive nel torneo, per un totale di 178 reti.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Samopdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa

Cagliari-Sampdoria, chi arbitra

L’arbitro della partita di domenica all’ora di pranzo sarà Marchetti. Assistenti Dei Giudici e Grossi, quarto ufficiale Meraviglia. Al Var per Cagliari-Sampdoria ci sarà Aureliano, coadiuvato da Volpi.

Cagliari-Sampdoria, dove vedere la partita

La sfida Cagliari-Sampdoria sarà trasmessa in diretta DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN telecronaca di Gabriele Giustiniani, supportato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Sky ha affidato il racconto della partita a Riccardo Gentile, affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.