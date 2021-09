Serie A, Cagliari-Empoli: formazioni e dove vederla

Questa sera ci sarà la sfida Cagliari-Empoli, squadre che occupano il penultimo e il terzultimo posto e divise da un solo punto. Walter Mazzari insegue la prima vittoria per i sardi dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio, e punta ad ottenerla al suo esordio in casa contro i toscani guidati da Andreazzoli.

Cagliari-Empoli, dove vedere la partita

La partita inizierà alle 20.45 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Cagliari-Empoli sarà trasmessa da DAZN. Telecronista della partita sarà Andrea Calogero, supportato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Cagliari-Empoli, probabili formazioni

Cagliari, probabile formazione

Mazzarri, alla prima in casa con i sardi, potrebbe passare al 4-4-2. Davanti al portiere Cragno, in difesa dovrebbero giocare Caceres, Ceppitelli, Carboni e Lykogiannis. Non partirà da titolare Godin. In mediana Marin accanto a Deiola, sugli esterni ci saranno Nandez e Dalbert. In attacco conferma per la coppia composta da Keita e Joao Pedro, attualmente il miglior marcatore rossoblù con quattro reti all’attivo. Out Zappa per squalifica, indisponibili anche Ceter, Faragò, Ladinetti e Rog, ai box per problemi fisici.

Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Empoli, probabile formazione

In risposta agli avversari, Andreazzoli presenterà il suo Empoli con il 4-3-1-2. In attacco ballottaggio fra Cutrone e Mancuso per affiancare Pinamonti, mentre, a sostegno, sulla trequarti ci sarà Bajrami. Samuele Ricci avrà compiti di regia, con Zurkovski e Haas ai suoi lati. In difesa Stojanovic e Marchizza si candidano come terzini, mentre Ismajli e Romagnoli potrebbero essere i due centrali. In porta giocherà Vicario. Indisponibili Tonelli e Fiamozzi.

Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkovski; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

Cagliari-Empoli, chi arbitra la partita

Sarà Marco Di Bello a dirigere la gara valevole per la quinta giornata di campionato. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Damiano Margani di Latina. Quarto ufficiale Antonio Giua di Olbia, mentre gli addetti al Var saranno Daniele Doveri di Roma 1 e Fabiano Preti di Mantova.