Serie A, Cagliari-Atalanta: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Dopo Spezia-Torino e Juventus-Fiorentina, il sabato di campionato si chiude con Cagliari-Atalanta. Calcio d’inizio ore 20.45: sardi tristemente in fondo alla classifica con soli 6 punti e ben sette sconfitte in 11 gare, bergamaschi quinti (ma a pari punti con la Roma quarta) e in piena corsa Champions, competizione nella quale hanno appena affrontato il Manchester United. Curiosità: il Cagliari ha perso le ultime tre gare interne contro la Dea, tutte con lo stesso punteggio di 1-0 per gli ospiti. Nelle ultime due occasioni ha segnato Luis Muriel, che ha ottime chance di partire dal primo minuto.

Cagliari-Atalanta, probabili formazioni

Mazzarri, che subentrato in corsa non è ancora riuscito a dare la scossa alla squadra, deve fare a Meno di Caceres squalificato, ma anche di Dalbert, Walukiewicz e Rog. Eppure potrà schierare una formazione di tutto rispetto: in attacco coppia Pavoletti-Joao Pedro, in mezzo Strootman e Marin, con Nandez in fascia. Dietro Godin fa coppia con Carboni. Sempre assenti Toloi, Gosens e Hateboer, Gasperini dovrebbe far rifiatare Zapata, dando fiducia all’altro colombiano dell’attacco, Muriel, che non sta vivendo un inizio di stagione facile. Dietro trio centrale formato, finalmente, da tre difensori, senza l’adattato De Roon.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djmsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

Cagliari-Atalanta, chi arbitra

La partita tra Cagliari e Atalanta sarà diretta da Piccinini. Assistenti Rossi e Mastrodonato, quarto ufficiale Santoro. Al Var c’è Chiffi, coadiuvato da Lo Cicero.

Cagliari-Atalanta, dove vedere la partita

La partita Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN telecronaca di Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico. Su Sky, invece, racconto della partita di Andrea Marinozzi, con Fernando Orsi come seconda voce.