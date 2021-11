Serie A, Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria: formazioni, arbitro e dove vedere le partite delle 15

Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria. Sono queste le uniche due partite che si giocano in contemporanea nel corso della tredicesima giornata di campionato. Calcio d’inizio alle ore 15, per due sfide vedono scendere in campo squadre impegnate nella lotta salvezza, eccezion fatta per il Bologna, che a quota 18 punti può, perché no, sognare l’Europa. Formazioni, arbitri designati e dove vedere le due partite, in programma domenica 21 novembre.

Bologna-Venezia: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Mihajlovic, che in settimana ha ricevuto al cittadinanza onoraria di Bologna, schiera la sua squadra con il 3-4-2-1:Soumaoro, Medel e Theate in difesa, out De Silvestri sulla destra è ballottaggio Mbaye-Skov Olsen, Svanberg e Dominguez in mezzo. Soriano e Barrow sulla trequarti, con Arnautovic centravanti. 4-3-3 per Zanetti: Haps favorito su Molinaro, in mezzo Crnigoj in vantaggio su Tessmann, in attacco tridente formato da Aramu, Okereke e Kiyine in avanti.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Mbaye, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic.

Venezia (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Kiyine; Okereke. All: Zanetti.

Per la partita Bologna-Venezia è stato designato Chiffi. Gli assistenti saranno Liberti e Baccini. Quarto ufficiale Meraviglia. Davanti ai monitor del Var Ghersini, affiancato da De Meo. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22: telecronaca affidata Federico Zanon, con Stefan Schwoch nel ruolo di commentatore tecnico.

Salernitana-Sampdoria: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nella Salernitana alla ricerca disperata di punti salvezza, Colantuono si affida al genio di Ribery per innescare Simy e Bonazzoli. In mediana c’è Lassana Coulibaly, insieme a lui Di Tacchio e Obi. Al centro della difesa gioca Gyomber. Nel 4-3-3 blucerchiato disegnato da D’Aversa, il tridente sarà formato da Candreva, Caputo, Gabbiadini. In mezzo spazio per Askildsen, davanti a Audero c’è la difesa a quattro titolare.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Ribery; Simy, Bonazzoli. All: Colantuono.

Sampdoria(4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Thorsby, Ekdal, Askildsen; Candreva, Caputo, Gabbiadini. All: D’Aversa.

L’arbitro di Salernitana-Sampdoria sarà Giacomelli. Assistenti Scarpa e Marchi, il quarto ufficiale sarà Cosso. Al Var Sozza, coadiuvato da Bottegoni. Salernitana-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, con telecronaca di Alberto Santi e commento tecnico di Fabio Bazzani, ex centravanti blucerchiato.