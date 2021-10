Serie A, Bologna-Milan: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Il Milan corre forte e vuole continuare a farlo: dovesse vincere, sorpasserebbe momentaneamente (poi chissà) il Napoli in vetta alla classifica. Sette vittorie e un pareggio: questo l’ottimo bottino raccolto finora dai rossoneri di Pioli, di scena al Dall’Ara ospiti del Bologna dell’ex Mihajlovic, che con 12 punti si trova nella parte sinistra della classifica. I rossoneri sono in vantaggio nei 73 precedenti giocati in Serie A a Bologna, in virtù di 27 vittorie, 21 pareggi e 25 sconfitte. Il Bologna, in particolare, non batte in casa il Milan da ben 19 anni. Formazioni, arbitro e dove vedere la partita.



Bologna-Milan, probabili formazioni

Hickey favorito su Dijks e Barrow su Orsolini nel Bologna di Mihajlovic, che in attacco punta su Arnautovic supportato da Soriano. Dietro fiducia a Binks al fianco di Soumaoro, mentre sarà come al solito De Silvestri a spingere sulla fascia destra. Lunga la lista degli indisponibili nel Milan e non è certo una novità per il tecnico Pioli: fuori per vari motivi Brahim Diaz, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari, Rebic e Theo Hernandez, a cui si è aggiunto anche Kessié. Ma almeno rientra Ibrahimovic, sogno confessato ma proibito di Mihajlovic, che in estate si è dovuto “accontentare” poi di Arnautovic. Prima convocazione per Mirante.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All: Pioli

⚽️ Bologne – AC Milan

🏟 Stadio Renato Dall’Ara

⏱ 20h45#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/GhwBjnvaef — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) October 23, 2021

Bologna-Milan, chi arbitra

La partita del Dall’Ara tra Bologna e Milan è stata affidata all’arbitro Valeri. Assistenti Bercigli e Berti, quarto ufficiale Minelli. In sala Var Mazzoleni, coadiuvato davanti al monitor da Colombo.

Bologna-Milan, dove vedere la partita

La partita tra Bologna e Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN telecronaca affidata a Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Su Sky, racconto del match di Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.