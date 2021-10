Serie A, Bologna-Lazio: formazioni, orario, arbitro e dove vedere la partita

Dopo aver ottenuto ben sette punti nelle prime tre partite di questo campionato 2021/22, il Bologna ne ha raccolto soltanto uno nelle ultime tre, nel corso delle quali ha subito la “bellezza” di 12 goal. Non sarà certo contento Mihajlovic alla ricerca di un pronto riscatto. Sulla strada dei rossoblu c’è però la Lazio di Sarri, carica a mille dopo vittoria nel derby di Roma, a cui ha fatto seguito il bis in Europa contro la Lokomotiv Mosca. Le cose da sapere su Bologna-Lazio, lunch match del settimo turno di Serie A.

Bologna-Lazio, le formazioni

Per la partita contro la “sua” Lazio, in cerca di stabilità Mihajlovic potrebbe passare alla difesa a tre. In attacco confermatissimo Arnautovic come prima punta, assistito sulla trequarti da Soriano e Barrow, con l’ex Atalanta in ballottaggio fino all’ultimo con Sansone. L’infortunio patito da Immobile in coppa non preoccupa troppo Sarri, ma esclude il bomber biancoceleste dalla sfida di Bologna. In attacco spazio dunque a Muriqi, che proverà a sfruttare la grande occasione della maglia da titolare affiancato da Felipe Anderson e Pedro sulle corsie esterne.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.

Bologna-Lazio, chi arbitra

Il lunch match del settimo turno di campionato sarà diretto da Massa. Ad assistere l’arbitro Pagliardini e Scatragli, mentre come quarto uomo a bordocampo c’è Maggioni. In sala Var Maresca, coadiuvato al monitor da Bresmes.

Bologna-Lazio, dove vedere la partita

La sfida all’ora di pranzo Bologna-Lazio sarà trasmessa da DAZN e Sky, che la rende disponibile anche sulla sua piattaforma di streaming NOW. Su Dazn telecronaca di Dario Mastroianni, con commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky racconta invece la partita Andrea Marinozzi, insieme a Fernando Orsi.