Serie A, Atalanta-Udinese: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

L’Atalanta contro l’Atalanta di qualche anno fa. Si potrebbe presentare così il lunch match di domenica 24 ottobre, valido per la nona giornata di campionato. Nerazzurri di Gasperini reduci dall’impresa accarezzata e poi svanita in quel di Manchester, ma decisi a fare tre punti nel cammino verso la prossima, di Champions League. Di fronte l’Udinese di Gotti, che finora in Serie A hanno raccolto nove punti. Curiosità: i bergamaschi sono imbattuti da sette partite contro i friuliani in Serie A, grazie a sei vittorie e un pareggio.

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni

Demiral è uscito per infortunio contro lo United e questo, insieme alle già note assenze dietro di Toloi e Djimsiti, obbligheranno Gasperini ad arretrare De Roon in difesa con Lovato e Palomino. In mediana dovrebbe trovare posto Koopmeiners, mentre Pasalic agirà sulla trequarti. Davanti favorito l’ex Zapata sul connazionale Muriel. Nell’Udinese davanti gioca la coppia Beto-Pussetto in attacco. Il vero dubbio è in mezzo, vista la squalifica di Roberto Pereyra: Gotti dovrebbe puntare su Arslan ma non è da escludere nemmeno la promozione nell’undici titolare di Samardzic. A sinistra ballottaggio Udogie-Stryger Larsen.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Maehle; Zappacosta Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Pussetto. All. Gotti

Atalanta-Udinese, chi arbitra

La partita tra Atalanta e Udinese sarà diretta da Marinelli, assistito da Liberti e Di Gioia. Quarto ufficiale Marcenaro. Dal bordocampo alla sala Var, davanti al monitor c’è Orsato, coadiuvato da Longo.

Atalanta-Udinese, dove vedere la partita

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Marco Parolo, mentre su Sky sarà Andrea Marinozzi a raccontare il match, affiancato da Nando Orsi.