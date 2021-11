Serie A, Atalanta-Spezia: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Dopo la deludente pausa riservata alle nazionali, la Serie A torna sabato 19 novembre. Il tredicesimo turno di campionato inizia alle 15 con Atalanta-Spezia. La Dea sta ingranando e, con 22 punti in 12 giornate, ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A a questo punto della stagione, registrata altre quattro volte nell’era dei tre punti, l’ultima due stagioni fa. Reduce dalla vittoria di Cagliari, l’Atalanta si trova da sola al quarto posto. Se i bergamaschi subiscono gol da otto partite consecutive, nessuna squadra ne ha incassati di più dello Spezia: 26, come Salernitana e Cagliari. Sedicesimi in classifica con un margine di due punti sulla zona retrocessione, i liguri dovranno fare del loro meglio per non uscire dal Gewiss Stadium a mani vuote. Probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita.

Atalanta-Spezia, le probabili formazioni

Nell’Atalanta, Gian Piero Gasperini potrebbe recuperare Toloi in extremis, ma in difesa i tre candidati per una maglia da titolare sono Palomino, Demiral e Djimsiti. Ancora assenti sulle fasce Gosens e Hateboer, fiducia a Zappacosta e Maehle. In attacco, con Muriel ancora alla ricerca delle forma migliore, gioca Zapata. Per lo Spezia, Thiago Motta dovrebbe poter contare su Hristov, reduce da un infortunio. Al suo fianco Erlic. In mezzo al campo Kovalenko, affiancato da Maggiore e Sala, match winner contro il Torino.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All: Gasperini.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni S.; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta.

Atalanta-Spezia, chi arbitra

La partita tra Atalanta e Spezia, valida per la tredicesima giornata della Serie A, sarà arbitrata da Abisso. Assistenti Peretti e Cipressa, quarto ufficiale Volpi. Al Var Maggioni, coadiuvato da Di Iorio.

Atalanta-Spezia, dove vedere la partita

Atalanta-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato in cabina di commento dall’ex calciatore Emanuele Giaccherini.