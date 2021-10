Serie A, Atalanta-Milan: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Atalanta-Milan, niente male il posticipo di domenica 3 ottobre. I rossoneri sono passati dal k.o. per 5-0 subito a Bergamo due stagioni fa alle sfide ad armi pari con le grandi d’Europa, mentre nel frattempo i nerazzurri si sono diventati una presenza fissa della Champions League. Entrambe hanno ambizioni di vertice e con “vertice”, anche se gli allenatori mordono il freno, è lecito intendere “scudetto”.

Atalanta-Milan, le formazioni

Dopo aver pareggiato 2-2 in casa dell’Inter e la vittoria contro lo Young Boys in Champions League, la formazione guidata da Gasperini cerca l’intera posta in palio contro il Milan. Che però conserva di Bergamo un dolce ricordo: nella passata stagione la squadra di Pioli si impose 2-0 al Gewiss Stadium grazie alla doppietta di Kessié, che permise ai rossoneri di centrare la qualificazione Champions dopo sette anni di digiuno. Nell’Atalanta, sempre fuori Hateboer e Gasperini deve fare meno anche di Gosens, che sarà out per un paio di mesi: sulle fasce fiducia a Maehle e Zappacosta, davanti in attesa di Muriel al 100 per cento gioca ancora Zapata. Pesanti le assenza anche in casa Milan: Pioli non può contare su Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic, oltre a Florenzi costretto ad operarsi.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina, Zapata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer; Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Atalanta-Milan, chi arbitra

Atalanta-Milan è stata affidata a Di Bello. Assistenti di linea Baccini e Cecconi, quarto ufficiale Doveri. Davanti al monitor del Var ci sarà Abisso, assistito da Vivenzi.

Atalanta-Milan, dove vedere la partita

La partita tra Atalanta e Milan sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca di Stefano Borghi, coadiuvato in cabina di cronaca dall’ex calciatore Federico Balzaretti.