Serie A, Atalanta-Lazio: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

L’undicesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo del Gewiss Stadium di Bergamo tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri non vincono tra le mura amiche dalla sfida contro il Sassuolo del 21 settembre, ad oggi l’unico successo casalingo del campionato. In una sfida dal sapore Champions di fronte ci sono i biancocelesti, che vogliono invertire il trend negativo lontano dall’Olimpico. Le due squadre sono reduci da due vittorie ottenute nel turno infrasettimanale.

Serie A, Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

Gasperini torna dalla squalifica e dovrebbe recuperare Demiral, mentre Toloi e Djimsiti saranno ancora out, così come Palomino. Dietro gioca ancora il centrocampista adattato De Roon, in mezzo chance per l’olandese Koopmeiners, che sta trovando sempre più minutaggio. In avanti conferma per lo straripante Zapata visto in settima, in vantaggio sul connazionale Muriel, assistito da Ilicic e Pasalic. Nella Lazio sono essenzialmente due i dubbi per Sarri, entrambi in mezzo: Lucas Leiva in ballottaggio con Cataldi e la conferma o meno di Luis Alberto dal primo minuto. Torna sicuramente il fedelissimo Hysaj, davanti conferma per il tridente formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Demiral, De Roon, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All: Gasperini

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All: Sarri

Serie A, Atalanta-Lazio: chi arbitra

La sfida del Gewiss Stadium sarà arbitrata da Guida. Assistenti Preti e Di Vuolo, quarto ufficiale Manganiello. Davanti ai monitor del Var ci sarà Aureliano, coadiuvato da Bottegoni.

Serie A, Atalanta-Lazio: dove vedere la partita

La partita Atalanta-Lazio, valida per l’undicesimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. La telecronaca del match sarà affidata a Ricky Buscaglia. Accanto a lui, in sede di commento tecnico, l’ex calciatore Alessandro Budel.